Zmiany na stawisku Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

2026-01-03, 08:03  Michał Zaręba / Redakcja
Paweł Lisewski, nowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Paweł Lisewski został nowym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu. Akt powołania wręczył mu Wojewódzki Inspektor Wojciech Koper.

- Powiatowy Inspektor Sanitarny będzie musiał dokonać przeglądu wszystkich komórek, wyciągać wnioski i wprowadzać zmiany - mówi Wojciech Koper. - Obecny inspektor dał się poznać jako dobry menadżer. W okresie pandemii poprowadził oddział w walce z COVID-em. Stwierdziłem, że podoła nowym obowiązkom w mieście i powiecie toruńskim.

- Chciałbym poznać największe bolączki nie tylko stacji, ale także związane ze zdrowiem publicznym. Zależy mi, aby powiatowa stacja docierała do jak największej liczby ludności promując zdrowie nawyki żywieniowe - mówi Paweł Lisewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Paweł Lisewski na stanowisku zastąpił Ewę Nowak-Wąsicką

Relacja Michała Zaręby

