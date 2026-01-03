Zmiany na stawisku Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

2026-01-03, 08:03 Michał Zaręba / Redakcja

Paweł Lisewski, nowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Paweł Lisewski został nowym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu. Akt powołania wręczył mu Wojewódzki Inspektor Wojciech Koper.

- Powiatowy Inspektor Sanitarny będzie musiał dokonać przeglądu wszystkich komórek, wyciągać wnioski i wprowadzać zmiany - mówi Wojciech Koper. - Obecny inspektor dał się poznać jako dobry menadżer. W okresie pandemii poprowadził oddział w walce z COVID-em. Stwierdziłem, że podoła nowym obowiązkom w mieście i powiecie toruńskim.



- Chciałbym poznać największe bolączki nie tylko stacji, ale także związane ze zdrowiem publicznym. Zależy mi, aby powiatowa stacja docierała do jak największej liczby ludności promując zdrowie nawyki żywieniowe - mówi Paweł Lisewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.



Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Paweł Lisewski na stanowisku zastąpił Ewę Nowak-Wąsicką