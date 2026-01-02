22 tysiące osób bawiło się na toruńskiej Starówce podczas Sylwestra z Polsatem

2026-01-02, 19:02 Monika Kaczyńska / Redakcja

W sylwestrową noc w Toruniu wystąpili m.in. Thomas Anders z Modern Talking, Urszula, Zenek Martyniuk, Sławomir i Kajra, Alicja Majewska, Beata i Bajm. / Fot. Agnieszka Bielecka / PAP

Ogromna, transmitowana na żywo impreza, odbyła się w Toruniu już po raz drugi. Noworoczny toast przed telewizorami wzniosło niemal 3,3 mln widzów.

Wydarzenie przebiegło bezpiecznie - wynika z danych przekazanych magistratowi przez Straż Miejską, policję i straż pożarną. Ich interwencje były związane m.in. z nielegalnym handlem, nieprawidłowym parkowaniem czy doprowadzeniem osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień Miejski Szpital Specjalistyczny przyjął 17 pacjentów - w tym dwóch z terenu imprezy masowej. Wynikały w większości ze skutków nadużycia alkoholu i nierozważnego użycia środków pirotechnicznych.