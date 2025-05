Niszczenie drzew można już zgłaszać przez specjalną mapę. Kilka kliknięć i jest skarga

Fundację Zielone Kujawy oraz Fundację ToPole prezentują interaktywne narzędzie pomocne w przypadku niszczenia przyrody, np. nieuzasadnionej wycinki drzew. Nowy projekt daje konkretne wsparcie do działania, bo każdy może chronić drzewa w swojej okolicy. Jak podkreślają społecznicy, drzewa w polskich miastach i wsiach znikają w zastraszającym tempie – często bez wiedzy i zgody mieszkańców i mieszkanek. W odpowiedzi na ten problem ruszył nowy projekt „Drzewo Reagowania", którego celem jest wzmocnienie społecznej kontroli i dostarczenie mieszkańcom prostych, skutecznych narzędzi do obrony zieleni w ich najbliższym otoczeniu. Powstała interaktywna mapa – tzw. drzewo decyzji, która krok po kroku prowadzi obywateli przez proces reagowania w przypadku nieprawidłowości: nielegalnej wycinki, zniszczenia korony drzewa czy uszkodzenia systemu korzeniowego. Użytkownicy dowiedzą się, gdzie i jak zgłaszać problemy, na jakie przepisy się powołać i jak skonstruować skuteczne pisma interwencyjne. Mapa jest dostępna na stronie internetowej projektu, a towarzyszy jej kampania edukacyjno-informacyjna – m.in. naklejki, plakaty, które pojawiły się również w komunikacji zbiorowej w wybranych miastach. Wejdź na stronę www.drzeworeagowania.pl i sprawdź, jak możesz zgłosić zniszczenie/uszkodzenia drzewa.

