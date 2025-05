Ruch i dieta nie wystarczą. Geny też decydują. Konferencja o epidemiach XXI wieku

2025-05-20, 17:29 Tatiana Adonis/Redakcja

„Epidemie XXI wieku w świetle aktualnych badań" to hasło konferencji, która odbywa się w Bydgoszczy. W centrum uwagi uczestników spotkania są choroby cywilizacyjne, m.in. cukrzyca, nadciśnienie i otyłość. Specjaliści rozmawiają o tym, jak je leczyć, ale przede wszystkim jak im zapobiegać.

Cukrzyca, nadciśnienie, otyłość - ich wzajemne powiązania tworzą swoisty zespół metaboliczny, który zwiększa ryzyko miażdżycy, udarów, zawałów i wielu innych chorób. Tymczasem otyłości dotyka coraz większej liczby osób, a do tego coraz młodszych.



- Osoby w średnim wieku, dzieci i młodzież coraz częściej są osobami, które już zmagają się z otyłością - mówi doktor Łukasz Pietrzykowski.



Profesor Aldona Kubica dodaje, że choroby cywilizacyjne mogą być wynikiem czynników genetycznych, ale w dużej mierze spowodowane stylem życia, na który mamy wpływ.

- Pewne nasze zaniechania, zaniedbania dotyczące nawyków żywieniowych, brak aktywności. To czynniki, które zwiększają ryzyko rozwoju schorzeń cywilizacyjnych.



Dlatego tak ważna jest profilaktyka i zdrowy styl życia, ale równie ważne są badania, na co zwraca uwagę profesor Jacek Kubica.



- Bo jednak czynnik genetyczny istnieje i być może, mimo że zdrowo się odżywiamy, możemy mieć wysoki poziom cholesterolu, cukru, a podstawowe badania są w stanie to wykryć na czas, tak żeby interweniować, żeby nie dopuścić do rozwoju choroby.



Organizatorami konferencji są Collegium Medicum UMK i Szpital Uniwersytecki im. dr. Jurasza w Bydgoszczy.



