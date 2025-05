Roboty, farma wiatrowa, zjeżdżalnia. Bydgoski finał Turnieju Ligi Robotów dla uczniów

2025-05-20, 18:16 Redakcja

W bydgoskiej Hali Targowej powstały miasta przyszłości/fot. nadesłane/Centrum Edukacyjne Robo-Projekt

Teraz lekcja, na której nie ma sekundy na nudę. W bydgoskiej Hali Targowej powstały miasta przyszłości. Są zbudowane z klocków lego i stanowią bazę zajęć z robotyki w ramach Turnieju Ligi Robotów. Projekty realizowali uczniowie podstawówek, mieli na to kilka miesięcy.

- Umiejętności, które dzieci nabędą podczas tego dnia, zostaną z nimi na bardzo długo. Ich wkład w prezentację, w przygotowanie, dodatkowo możliwość spotkania z innymi dziećmi to jest też rozwijanie tych umiejętności, które będą ich kształtować na przyszłość - mówił Łukasz Dworski z Centrum Edukacyjnego Robo-Projekt.



Dodał, że uczniowie przez cały rok szkolny realizowali zadania i mierzyli się z działaniami, które skupiały się nie tylko wokół robotyki i dziedzin ścisłych.

- Poruszali także tematy takie jak: działania prozdrowotne, wiedza o klimacie, higiena cyfrowa czy cyberprzemoc, czyli tak naprawdę wyzwania współczesnej edukacji - mówi Łukasz Dworski. - Uznaliśmy, że zebranie tych szkół w jednym miejscu, próba stworzenia przestrzeni, która będzie jednocześnie wymianą doświadczeń i okazją do podziwiania efekty pracy innych - to jest coś, czego na co dzień dzieciom brakuje. My widzimy ich zaangażowanie. Tak naprawdę na te dwa dni to dzieci przyjmują stery, przejmują klucze do tego miejsca, czyli do Hali Targowej.



Jednym z zadań była piramida żywienia, na którą robot transportował produkt danej kategorii. Dzieci miały dowolność jeśli chodzi o budowę i konstrukcję robota. Było też zadanie polegające na zbudowaniu farmy wiatrowej i uruchomieniu jej za pomocą czujnika koloru. Robot podjeżdżając uruchamiał elektrownię. Trzecie zadanie to zjeżdżalnia nazywana czasem skocznią. Wszystkie zadania były ćwiczone na zajęciach pozalekcyjnych.



Turniej Ligi Robotów trwa dwa dni: od 20 do 21 maja. W pierwszym dniu zajęć uczestniczyli uczniowie z 15 bydgoskich szkół.



Drużynom kibicowaligoście specjalni: Norbert Grzybowski, zwycięzca programu LEGO Masters oraz Maciek Kośmicki – największy polskojęzyczny recenzent prowadzący kanał „Maciej i Klocki”.



Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.