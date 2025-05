Karol Nawrocki odwiedzi Bydgoszcz. „To kampania intensywnego kontaktu z Polakami”

2025-05-16, 12:01 Damian Klich/Redakcja

Bydgoscy działacze PiS zapraszają na poniedziałkowe (19 maja) spotkanie z Karolem Nawrockim/fot. Damian Klich

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki przyjedzie w poniedziałek (19 maja) do Bydgoszczy. Informację przekazał poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber.

- Kampania Karola Nawrockiego to kampania intensywnego kontaktu z Polakami - podsumował Łukasz Schreiber. - Odbył blisko 300 spotkań, zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz, przedstawił swój atrakcyjny kompleksowy program wyborczy, czego żaden inny kandydat do dziś nie miał odwagi zrobić. To jest kampania, która podkreśla konieczność odważnej prezydentury – takiej, która będzie w zupełnie innych, nowych czasach, bardzo wymagających także z punktu widzenia aktywności prezydenta. Jest też drugi wymiar tej kampanii - to próba kradzieży Polakom wyborów przez obecną ekipę rządzącą.



Poseł zarzucił polskiemu rządowi m.in. odbieranie subwencji wyborczej Prawu i Sprawiedliwości, faworyzowanie Platformy Obywatelskiej przez TVP i wyprowadzenie pieniędzy ze spółek skarbu państwa do fundacji, których zadaniem mają być działania profrekwencyjne, a - zdaniem polityka - wspierają kandydata na prezydenta Platformy Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego.



Spotkanie z Karolem Nawrockim odbędzie się w poniedziałek (19 maja) na bydgoskim Starym Rynku o godzinie 16:30.