Nurkują z niepełnosprawnymi, pomagają biednym. W Toruniu nagrodzono nastolatków

2025-05-20, 19:55 Monika Kaczyńska/Redakcja

Najlepszych wolontariuszy z Torunia nagrodzono podczas gali w Dworze Artusa/Fot. © UMT 2025, autor: Wojtek Szabelski, licencja: CC BY-NC 4.0

To promocja wolontariatu i pokazywanie wyróżniających się postaw uczniów. Znamy zwycięzców 29. Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych". Najlepszych wolontariuszy z Torunia nagrodzono podczas gali w Dworze Artusa.

Oddajmy głos wyróżnionym:



- Jestem wolontariuszem w Stowarzyszeniu Wędka. Odbywam swój wolontariat od około 8 lat. Myślę, że wolontariat nauczył mnie asertywności, odmawiania i również odpowiedzialności...



- Reprezentuję Szkołę Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Torunia. Zgłaszamy się do zbiórek Caritasu, czasem sprzątamy. Reagujemy, gdy pani zaproponuje nam udział w jakiejś akcji...



- Lubię pomagać innym ludziom. Sprawia mi to przyjemność i jest satysfakcja, kiedy ci ludzie dostają paczki i po prostu są szczęśliwi...



- Jesteśmy z fundacji Fundacja Aqua Aga „Niezwykli Nurkowie”. Nurkujemy wraz z niepełnosprawnymi. Pomagamy im w przygotowaniach do wejścia do wody, zapewniamy im pomoc nad i pod wodą. Tak wygląda nasza przygoda.

- To niesamowita terapia. Dla nas to jest ogromna satysfakcja, kiedy widzimy uśmiech na ich twarzach właściwie na każdych zajęciach. To jest coś bezcennego za każdym razem...



Ogólnopolski finał konkursu już 22 maja w Warszawie. Toruń będzie reprezentował Jakub Zaporowski, wolontariusz ze Stowarzyszenia "Wędka".



Laureaci:



Kategoria Ósemeczka: Zofia Wysocka – Szkoła Podstawowa nr 12

Kategoria Ósemka Junior: Sergiusz Pawłowski – Szkoła Podstawowa nr 23

Kategoria Ósemeczka Grupa: Szkolny Klub Wolontariatu – Szkoła Podstawowa nr 8



Kategoria Ósemka Senior:

1. Jakub Zaporowski – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

2. Aleksandra Samerek – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

3. Bogdan Świątek – Zespół Szkół Samochodowych

4. Konrad Prella – Zespół Szkół Samochodowych



Kategoria Ósemka Grupa: Grupa „Niezwykli Nurkowie” – Fundacja Aqua Aga „Niezwykli Nurkowie”



Wyróżnienia:



Joanna Osuch – VII Liceum Ogólnokształcące

Grzegorz Jabłoński – Technikum Menedżerskie

Hanna Wojciechowska – Szkoła Podstawowa nr 3

Zuzanna Buchenfeld – Szkoła Podstawowa nr 4

Tymoteusz Robaczewski – Szkoła Podstawowa nr 4



Podczas uroczystości wyróżniono także opiekunów, którzy aktywizują młodzież i zachęcają do podejmowania działań o charakterze wolontariackim.