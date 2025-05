700 strażaków zdobędzie Śnieżnik dla małego Kazika, syna jednego z nich

2025-05-22, 07:50 Agata Raczek / Redakcja

Krystian Piesik, strażak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bydgoszczy, który jest jednym z uczestników akcji. / Fot. Agata Raczek

W charytatywnej akcji wezmą też udział strażacy z naszego regionu. Wszystko, by wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie 2-letniego chłopca.

Mały Kazik cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Jest to ciężka choroba prowadząca do postępującej niepełnosprawności i śmierci.



- Na leczenie dwulatka potrzeba aż 16 milionów złotych - mówi jeden z uczestników akcji - Krystian Piesik, strażak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bydgoszczy. - Jeśli nie zostanie wdrożona terapia genowa, chłopczyk może przestać chodzić. Choroba postępuje. To jest ten czas, kiedy możemy mu pomóc. Aby z apelem o pomoc dotrzeć do szerszego grona odbiorców, strażacy postanowili w pełnym umundurowaniu wejść na Śnieżnik.





Charytatywna wyprawa strażaków rozpocznie się w najbliższą sobotę (24.05) o godz. 9 w Międzygórzu.

Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć leczenie małego Kazika, mogą to zrobić TUTAJ.