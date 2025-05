Sztuczna inteligencja wchodzi do włocławskich szkół. Nowe wyposażenie z rządowego programu

2025-05-21, 07:58 Marek Ledwosiński/Redakcja

Konferencja we włocławskim ratuszu. Temat: wyposażenie komputerowe dla szkół/fot. wloclawek.eu

Do włocławskich szkół trafią nowoczesne komputery i kompletne pracownie tematyczne. To element ogólnopolskiego rządowego programu, którego celem jest poprawa bazy dydaktycznej w szkołach samorządowych.

Na konferencji prasowej dyrektor Wydziału Edukacji włocławskiego Ratusza, Marek Wódecki, wyliczał, co z krajowego programu trafi do Włocławka :



- Włocławek otrzyma 237 komputerów. Każda szkoła ponadpodstawową zostanie wyposażona w pracownię sztucznej inteligencji, ponadto szkoły ponadpodstawowe otrzymają pracownie, o które wnioskowały, czyli pracownię nauk przyrodniczych i programowania.



Nowy sprzęt ma trafić do szkół do końca wakacji. W przeciwieństwie do poprzednich lat, uczniowie nie otrzymają nowych laptopów i tabletów na własność. Ministerstwo Cyfryzacji zmieniło zasady programu i przekaże sprzęt wyłącznie szkołom. To istotna zmiana względem wcześniejszych edycji, kiedy to czwartoklasiści dostawali komputery do własnego użytku. Teraz urządzenia pozostaną w placówkach edukacyjnych, a uczniowie będą mogli z nich korzystać tylko w trakcie zajęć lub w wyjątkowych przypadkach wypożyczać na określony czas.



Wyposażenie włocławskich szkół:



Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają zestawy do zdalnego nauczania, pracownie sztucznej inteligencji (AI) oraz pracowanie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).

Do wszystkich włocławskich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek trafi łącznie 237 zestawów do zdalnego nauczania, z czego 137 do szkół podstawowych i 100 do szkół ponadpodstawowych. Otrzymamy również 36 pracowni sztucznej inteligencji (AI) – 15 dla szkół podstawowych i 11 dla szkół ponadpodstawowych.

Tyle samo, czyli 11 pracowni STEM wzbogaci bazę szkół ponadpodstawowych. Będzie to 5 pracowni w zakresie projektowania i prototypowania, 2 w zakresie konstruowania i programowania robotów oraz 4 pracownie przyrodnicze.