Kryształowe Detektory dla Żanety Walentyn i Michała Słobodziana! Od Rady Programowej PR PiK [zdjęcia]

2026-01-28, 19:19  Magdalena Gill
Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian z nagrodami Rady Programowej Polskiego Radia PiK/fot. Izabela Langner

Od wtorku w PR PiK żyjemy premierą wstrząsającego audiodokumentu „Tu się nie płacze” o muzyce w Auschwitz, tymczasem Rada Programowa postanowiła nagrodzić jego autorów.

– Są wśród radiowców osoby wybitne - artyści radiowi. Państwo takimi artystami są - mówił do Żanety Walentyn i Michała Słobodziana przewodniczący Rady Programowej PR PiK Michał Nowacki. Jak tłumaczył, po raz pierwszy zdecydowano, że Kryształowy Detektor otrzyma aż dwoje dziennikarzy. – Przyznaliśmy te nagrody za dwa wybitne dzieła, które w ostatnich latach z ich warsztatu wyszły – mówił przewodniczący.

Nagrodzone dzieła to reportaże „Terapia” Żanety Walentyn i „Plan B” Michała Słobodziana. Tak o ich pracy mówił redaktor naczelny PR PiK Cezary Wojtczak. - Być dziennikarzem to mieć pewien charakter, kierować się pewnymi wartościami – wolnością, niezależnością, uczciwością, szacunkiem wobec innych ludzi. I to są właśnie cechy konstytutywne i charakterystyczne dla tego, co robią Żaneta i Michał.

– Chcielibyśmy obydwoje bardzo podziękować za nagrody i miłe słowa. My mamy w tej chwili świetne warunki pracy i dlatego mogą powstawać takie rzeczy, jak „Tu się nie płacze” - mówiła Żaneta Walentyn. Razem z Michałem Słobodzianem opowiadali, jak powstawał ich najnowszy audiodokument, w którym główne role zagrali Anna Seniuk i Przemysław Bluszcz. Po uroczystości Rada Programowa miała okazję wysłuchać go w naszym bydgoskim studiu.

Audiodokument „Tu się nie płacze” o muzyce w Auschwitz jest do posłuchania na naszym portalu – TUTAJ, a także na YouTube - TUTAJ i na Spotify- TUTAJ.

Relacja Magdaleny Gill

Bydgoszcz
Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian z nagrodami Rady Programowej Polskiego Radia PiK/fot. Izabela Langner Kryształowe Detektory dla Żanety Walentyn i Michała Słobodziana/fot. Izabela Langner Żaneta Walentyn/fot. Izabela Langner Michał Słobodzian/fot. Izabela Langner Przewodniczący Rady Programowej Michał Nowacki i redaktor naczelny PR PiK Cezary Wojtczak/fot. Izabela Langner Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian/fot. Izabela Langner Michał Nowacki, Michał Słobodzian i Żaneta Walentyn/fot. Izabela Langner Michał Słobodzian i Żaneta Walentyn/fot. Izabela Langner Redaktor naczelny Polskiego Radia PiK/fot. Izabela Langner Od lewej: Michał Słobodzian, Magdalena Gill i Żaneta Walentyn/fot. Izabela Langner

