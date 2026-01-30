Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian w Kcyni. Spotkanie z twórcami audiodokumentu „Tu się nie płacze”
Audiodokument dziennikarzy PR PiK Żanety Walentyn i Michała Słobodziana miał swoją premierę we wtorek (27 stycznia). Twórcy „Tu się nie płacze” pojawią się na spotkaniu w Kcyni, które odbędzie się w najbliższy wtorek, 3 lutego.
Żaneta Walentyn oraz Michał Słobodzian zaangażowali do współpracy wybitnych aktorów. Anna Seniuk zagrała Helenę Dunicz-Niwińską, skrzypaczkę kobiecej orkiestry w obozie w Birkenau, a Przemysław Bluszcz - Józefa Kropińskiego, który grał w męskiej orkiestrze obozowej w Auschwitz. Wystąpili także: Anna Grycewicz, Leon Charewicz, Mateusz Rusin oraz Przemysław Wyszyński. Reżyserem jest Waldemar Modestowicz, od lat związany z Teatrem Polskiego Radia.
Autorzy audiodokumentu „Tu się nie płacze” będą w Kcyni w najbliższy wtorek 3 lutego. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim o godz. 17:30. Żaneta Walentyn oraz Michał Słobodzian wysłuchają słuchowiska wraz ze zgromadzonymi. Odpowiedzą również na pytania widowni.
