Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian w Kcyni. Spotkanie z twórcami audiodokumentu „Tu się nie płacze”

2026-01-30, 10:56 Redakcja

Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian spotkają się z zainteresowanymi w Kcyni/fot. Izabela Langner/Archiwum

Audiodokument dziennikarzy PR PiK Żanety Walentyn i Michała Słobodziana miał swoją premierę we wtorek (27 stycznia). Twórcy „Tu się nie płacze” pojawią się na spotkaniu w Kcyni, które odbędzie się w najbliższy wtorek, 3 lutego.

Żaneta Walentyn oraz Michał Słobodzian zaangażowali do współpracy wybitnych aktorów. Anna Seniuk zagrała Helenę Dunicz-Niwińską, skrzypaczkę kobiecej orkiestry w obozie w Birkenau, a Przemysław Bluszcz - Józefa Kropińskiego, który grał w męskiej orkiestrze obozowej w Auschwitz. Wystąpili także: Anna Grycewicz, Leon Charewicz, Mateusz Rusin oraz Przemysław Wyszyński. Reżyserem jest Waldemar Modestowicz, od lat związany z Teatrem Polskiego Radia.



Autorzy audiodokumentu „Tu się nie płacze” będą w Kcyni w najbliższy wtorek 3 lutego. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim o godz. 17:30. Żaneta Walentyn oraz Michał Słobodzian wysłuchają słuchowiska wraz ze zgromadzonymi. Odpowiedzą również na pytania widowni.



