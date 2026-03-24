Reportażysta Polskiego Radia PiK Michał Słobodzian z odznaczeniem „Dumni z Powstańców” [zdjęcia]

2026-03-24, 14:19  Michał Słobodzian/DW
Odznaczenie „Dumni z Powstańców” Michał Słobodzian odebrał dziś w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach. Wręczyła je 100-letnia Halina Rogozińska, pseudonim Mała, łączniczka z 4. Oddziału Ochota.Michałowi podczas uroczystości w warszawskich Łazienkach towarzyszyła 9-letnia córka Hanna/fot. nadesłane

Symboliczną nagrodę ustanowiono z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i kampanii społecznej „BohaterON”, upamiętniającej niepodległościowy zryw z 1944 roku. Nasz dziennikarz otrzymał je za reportaż pt. „Potrzymaj mnie za rękę”. To opowieść oparta między innymi na wspomnieniach Marii Kucenty - bydgoszczanki, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego.

- Nie ukrywam, że gdy dowiedziałem się, że odznaczenie wręczają Powstańcy Warszawscy, to naprawdę się wzruszyłem - podkreśla Michał Słobodzian. - Komitet docenił mój reportaż pod tytułem „Potrzymaj mnie za rękę”. To opowieść oparta między innymi na wspomnieniach Marii Kucenty, bydgoszczanki, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Nagrywałem ją bardzo dawno temu, ale mam przed oczami panią Marię, to z jaką pasją opowiadała o huku płonącej Warszawy, ale także o takich zwyczajnych chwilach, w których ludzie na przykład wyznawali sobie miłość. Zdecydowano o odznaczeniu mnie, ale myślę, że jest to wyróżnienie dla całej naszej rozgłośni, dla reportażystów, bo my naprawdę od lat opowiadamy o losach Powstańców Warszawskich - dodaje.

  • Odznaczenie „Dumni z Powstańców” zaprojektował profesor Wincenty Kućma, twórca Pomnika Powstania Warszawskiego.
  • Reportaż Michała Słobodziana pt. „Potrzymaj mnie za rękę” miał premierę 1 sierpnia 2024 roku. Można go posłuchać tutaj.
  • Michałowi podczas uroczystości w warszawskich Łazienkach towarzyszyła 9-letnia córka Hanna.



