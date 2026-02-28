Opowieść o pragnieniu wolności i o tym, co wojna robi z ludźmi. Nagrodzony reportaż w PR PiK!

2026-02-28, 17:00 Michał Słobodzian/MG

Mjr Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka/fot. autor nieznany, Wikipedia

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Polskie Radio PiK przypomni znakomity dokument Żanety Walentyn pt. „Przeklęci". Zdobył nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Melchiory w 2011 roku.

Ludzkie losy bywają naprawdę skomplikowane. Decyzje, działania, motywacje wymykają się łatwym ocenom - szczególnie, gdy badamy przeszłość. Mjr Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka, walczył wraz ze swoimi żołnierzami w Borach Tucholskich w 1946 roku. Dla Łupaszki i jego żołnierzy wojna się nie skończyła, dlatego walczyli z tzw. utrwalaczami nowej władzy. Po wojnie, PRL-owska propaganda, nazywała ich niesłusznie bandytami. Jednak, nawet po latach, dla części mieszkańców Borów Tucholskich pamięć o działaniu partyzantów niepodległościowego podziemia była trudna. I to także jest część naszej historii.



„Przeklęci” to opowieść o konflikcie wokół powstania w Śliwicach obelisku, upamiętniającego 5. Wileńską Brygadę majora Zygmunta Szendzielarza. Z okazji przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypominamy ten znakomity dokument Żanety Walentyn. Reportaż otrzymał Nagrodę im. Witolda Zadrowskiego w ogólnopolskim konkursie „Melchiory”.



Reportaż będzie do posłuchania w audycji „Ziarna losu” - w niedzielę (1 marca) po godz. 20.00 w Polskim Radiu PiK.