W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych. „Byli niezłomni, wierni wolnej Polsce” [zdjęcia, wideo]

2026-02-27, 16:58  Agata Raczek/ DW
W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych/ Fot. Agata Raczek

W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych/ Fot. Agata Raczek

Oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęto uroczystą mszą świętą, a tuż po niej nastąpił przemarsz pod pomnik upamiętniający Żołnierzy Wyklętych.

W Białych Błotach obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych potrwają do jutra. Na sobotę zaplanowano VIII Ogólnopolski Bieg Niezłomnych. O godz. 10.20 rozpocznie się bieg dla młodzieży, a o 12. start biegu głównego.

- To byli ludzie niezłomni, wierni wolnej Polsce - mówiła podczas piątkowych uroczystości wójt gminy Białe Błota Magdalena Maison. - Po zakończeniu II wojny światowej nie pogodzili się z narzuconą rzeczywistością i podjęli walkę o niepodległość, często płacąc za nią najwyższą cenę. Przez długie lata byli skazani na zapomnienie. Dziś przywracamy należne im miejsce w naszej pamięci. Gmina Białe Błota zajmuje w tej historii miejsce szczególne. Niewielka społeczność, licząca w tamtym czasie około 4000 mieszkańców, była fenomenem w skali kraju. Działało tutaj aż sześć formacji podziemia niepodległościowego - dodała.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca.

Więcej w relacji Agaty Raczek - poniżej.

Relacja Agaty Raczek

W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych/ Wideo Agata Raczek

W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych/ Fot. Agata Raczek W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych/ Fot. Agata Raczek W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych/ Fot. Agata Raczek W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych/ Fot. Agata Raczek

Region

W Tucholi szukali pracy i podziwiali strój pirotechnika. Młodzi ludzie chcą zakładać mundury [zdjęcia]

W Tucholi szukali pracy i podziwiali strój pirotechnika. Młodzi ludzie chcą zakładać mundury [zdjęcia]

2026-02-27, 21:10
Tak będzie przebiegać trasa S10 we Włocławku. Buldożery wjadą do ogródków działkowych

Tak będzie przebiegać trasa S10 we Włocławku. Buldożery wjadą do ogródków działkowych

2026-02-27, 20:15
Nastoletni nożownik zaatakował w Bydgoszczy. Uciekał, ale jest już w rękach policji

Nastoletni nożownik zaatakował w Bydgoszczy. Uciekał, ale jest już w rękach policji

2026-02-27, 19:30
Natalia uciekała przed wojną, a Agnieszka pomagała uchodźcom. Stworzyły polsko-ukraińską rodzinę

Natalia uciekała przed wojną, a Agnieszka pomagała uchodźcom. Stworzyły polsko-ukraińską rodzinę

2026-02-27, 19:00
Toruński Kaszownik czeka rewitalizacja. Fajnie, gdyby było jak w bydgoskim Myślęcinku

Toruński Kaszownik czeka rewitalizacja. „Fajnie, gdyby było jak w bydgoskim Myślęcinku”

2026-02-27, 18:01
Co to za brudy płyną w Chrystkowie - pyta Słuchaczka, która mieszka nieopodal zanieczyszczonej wody [wideo]

Co to za brudy płyną w Chrystkowie? - pyta Słuchaczka, która mieszka nieopodal zanieczyszczonej wody [wideo]

2026-02-27, 16:02
Zwłoki mężczyzny w Grudziądzu. Krótko przed jego śmiercią interweniowali policjanci [aktualizacja]

Zwłoki mężczyzny w Grudziądzu. Krótko przed jego śmiercią interweniowali policjanci [aktualizacja]

2026-02-27, 15:50
Co się dzieje w kujawsko pomorskiej straży pożarnej Zapowiadane są kontrole

Co się dzieje w kujawsko pomorskiej straży pożarnej? Zapowiadane są kontrole

2026-02-27, 14:27
Obława w regionie. Policja szuka Mariusza Olewińskiego za śmiertelne pobicie

Obława w regionie. Policja szuka Mariusza Olewińskiego za śmiertelne pobicie

2026-02-27, 14:05

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę