W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych. „Byli niezłomni, wierni wolnej Polsce” [zdjęcia, wideo]

2026-02-27, 16:58 Agata Raczek/ DW

W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych/ Fot. Agata Raczek

Oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęto uroczystą mszą świętą, a tuż po niej nastąpił przemarsz pod pomnik upamiętniający Żołnierzy Wyklętych.

W Białych Błotach obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych potrwają do jutra. Na sobotę zaplanowano VIII Ogólnopolski Bieg Niezłomnych. O godz. 10.20 rozpocznie się bieg dla młodzieży, a o 12. start biegu głównego.



- To byli ludzie niezłomni, wierni wolnej Polsce - mówiła podczas piątkowych uroczystości wójt gminy Białe Błota Magdalena Maison. - Po zakończeniu II wojny światowej nie pogodzili się z narzuconą rzeczywistością i podjęli walkę o niepodległość, często płacąc za nią najwyższą cenę. Przez długie lata byli skazani na zapomnienie. Dziś przywracamy należne im miejsce w naszej pamięci. Gmina Białe Błota zajmuje w tej historii miejsce szczególne. Niewielka społeczność, licząca w tamtym czasie około 4000 mieszkańców, była fenomenem w skali kraju. Działało tutaj aż sześć formacji podziemia niepodległościowego - dodała.



Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca.



Więcej w relacji Agaty Raczek - poniżej.