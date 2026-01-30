Wyniki naboru do programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2026”. Zławieś Wielka doceniona

2026-01-30, 20:49  Robert Duliński/Redakcja
Gmina Zławieś Wielka otrzymała największą w województwie dotację z programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2026”/fot. Wikipedia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowania w programie „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2026”. Środki otrzyma m.in. Gmina Zławieś Wielka.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniło 45 projektów. W ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2026” przeznaczono ok. 13,4 milionów złotych. W naszym regionie doceniono:

  • Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
  • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
  • Szkołę Muzyczną I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim,
  • Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu,
  • Gminę Zławieś Wielka, która otrzymała największą w województwie dotację w wysokości 360 tysięcy złotych.
Środki mają być przeznaczone na Szkołę Muzyczną I stopnia w Górsku. - Od ponad roku myślimy bardzo poważnie o budowie gmachu dla tej placówki - mówi wójt gminy Zławieś Wielka Marcin Swaczyna. - Obecnie szkoła muzyczna mieści się w budynku szkoły podstawowej w Górsku, a to rodzi poważne utrudnienia. Przede wszystkim chodzi o szczególne potrzeby dzieciaków, które ćwiczą na instrumentach. Ta szkoła nie ma też auli, która mogłaby służyć za salę koncertową. Chcemy w ramach tej dotacji przygotować dokumentację projektową na budowę gmachu - dodaje.

Dyrektorka Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Agnieszka Witki mówi, że potrzeby placówki są bardzo duże. - Liczę na to, że w przyszłości wybudowany budynek pozwoli na lepszy rozwój podopiecznych i skuteczniejsze dotarcie do społeczności lokalnej z naszą kulturą - mówi.

