Wyniki naboru do programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2026”. Zławieś Wielka doceniona
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowania w programie „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2026”. Środki otrzyma m.in. Gmina Zławieś Wielka.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniło 45 projektów. W ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2026” przeznaczono ok. 13,4 milionów złotych. W naszym regionie doceniono:
- Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
- Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
- Szkołę Muzyczną I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim,
- Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu,
- Gminę Zławieś Wielka, która otrzymała największą w województwie dotację w wysokości 360 tysięcy złotych.
Dyrektorka Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Agnieszka Witki mówi, że potrzeby placówki są bardzo duże. - Liczę na to, że w przyszłości wybudowany budynek pozwoli na lepszy rozwój podopiecznych i skuteczniejsze dotarcie do społeczności lokalnej z naszą kulturą - mówi.