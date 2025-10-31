Strategie rozwojowe województwa są nieaktualne. Debata o przyszłości Pomorza i Kujaw

2025-10-31, 07:47 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Co wydarzyło się przez ostatnie 25 lat w województwie i jak będzie wyglądać jego przyszłość? O tym była mowa na 18. Kujawsko-Pomorskim Forum Samorządowym.

- Nasze spotkanie jest poświęcone głównie temu, co przyniesie przyszłość. Przygotowana kilka lat temu nasza strategia rozwojowa traci na aktualności nie tylko dlatego, że wiele z zapisanych w niej zadań - ok. 40 procent - już zrealizowaliśmy, ale też dlatego, że zmieniły się radykalnie okoliczności - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa. - Pandemia, teraz wojna w Ukrainie - i wszystkie strategie zmieniają się w mgnieniu oka, od Brukseli po kraje członkowskie [Unii Europejskiej]. Kraje członkowskie, również Polska, nastawiają się na obronność i budowanie odporności na wszelkie zagrażające kryzysy. Jesteśmy obecnie w trakcie przeglądu śródokresowego naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Musimy trochę przebudować ten dokument. 10 proc. pozostałych do zagospodarowania środków chcemy przeznaczyć właśnie na budowanie odporności i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, oczywiście w koordynacji z wojewodą, w uzupełnieniu tego, co robi w tej materii rząd - powiedział marszałek Piotr Całbecki.



Rozmowy dotyczyły również między innymi zmian w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a także nowego budżetu unijnego na lata 2027-2035. Jak poinformował marszałek województwa - trwają ustalania, jak zrealizować te środki na realizację strategii naszego regionu przez kolejne 10 lat.