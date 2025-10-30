Promocja pracy w służbie cywilnej. Atutem jest sprawczość, a pensje - pomału - ale jednak rosną

2025-10-30, 17:15  Damian Klich/Redakcja
Urząd Wojewódzki odwiedziła przy tej okazji minister Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa Służby Cywilnej, która zachęcała do pracy w administracji publicznej/fot. Damian Klich

Urząd Wojewódzki odwiedziła przy tej okazji minister Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa Służby Cywilnej, która zachęcała do pracy w administracji publicznej/fot. Damian Klich

Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają być bazą pracowniczą dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczelnia podpisała porozumienie z wojewodą. Dotyczy ono m.in. studenckich praktyk w urzędzie.

Urząd Wojewódzki odwiedziła przy tej okazji minister Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa Służby Cywilnej, która zachęcała do pracy w administracji publicznej.

- Myślę, że jesteśmy coraz lepszym pracodawcą - mówiła minister. - Pracodawcą, który dostrzega zmiany na rynku pracy, widzi potrzeby zarówno klientów administracji rządowej, ale też naszych współpracowników i współpracowniczek. Zdajemy sobie sprawę, że konkurencja na rynku rynku pracy jest duża. Administracja rządowa, jako budżetówka, nigdy nie będzie super konkurencyjna pod względem wynagrodzeń, ale pieniądze to nie wszystko. W pracy powinno nam się dobrze pracować, powinniśmy mieć dobrych przełożonych, powinniśmy mieć warunki, które prace ulepszają, a nie utrudniają. Praca w służbie cywilnej to praca z elementem sprawczości. A nic nas tak nie cieszy, jak widzimy efekty naszej pracy. Ktoś może powie: w Urzędzie Wojewódzkim nie realizuje się jakiegoś spektakularnego programu. A ja wtedy mówię: ten program co prawda powstaje w ministerstwie, ale na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, na poziomie regionu, my go wdrażamy i dopiero tam tę sprawczość widać. Zachęcam więc młodych ludzi do tego, żeby się tą pracą zainteresowali. Wszystkie badania pokazują, że pokolenie „Z" chce w życiu robić rzeczy istotne, zatem ja pokoleniu „Z" mówię: chodźcie do służby cywilnej, bo tu robimy rzeczy istotne - mówiła minister Anita Noskowska-Piątkowska.

- Standard pracy w urzędzie wojewódzkim jest coraz wyższy - przekonuje wojewoda Michał Sztybel. - 15 listopada wdrożymy elektroniczny obiekt dokumentów, eliminując znaczną część obiegu papierowego. Dlaczego dopiero teraz? Przeszkody były banalne. Po analizach okazało się, że Urząd Wojewódzki - nie do wiary - pracuje w dużej części na Windows 7, na Microsoft Office 2010. Właśnie jesteśmy w trakcie dużych postępowań przetargowych, bo premier Donald Tusk ze swojej specjalnie rezerwy zdecydował się uruchomić dodatkowe środki na zakup sprzętu. Chodzi i o godne warunki pracy, i o cyberbezpieczeństwo, o ochronę danych, które znajdują się na tym sprzęcie.

W ciągu ostatnich dwóch lat średnie podwyżki w urzędzie wyniosły 25%, a zgodnie z planem budżetu państwa zaplanowana jest w tym roku podwyżka 3%, czyli o wartość inflacji.

Więcej w relacji Damiana Klicha.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz

Region

Stłuczka dwóch autobusów w Bydgoszczy. Kierująca pod wpływem środków psychoaktywnych

Stłuczka dwóch autobusów w Bydgoszczy. Kierująca pod wpływem środków psychoaktywnych!

2025-10-30, 19:47
Próba przemytu na bydgoskim lotnisku. Podróbki w prześwietlonych walizkach [zdjęcia]

Próba przemytu na bydgoskim lotnisku. Podróbki w prześwietlonych walizkach [zdjęcia]

2025-10-30, 19:00
Rosjanie zmieniają nazwy ukraińskich miast i manipulują faktami. Kolejne Wieści ze Wschodu

Rosjanie zmieniają nazwy ukraińskich miast i manipulują faktami. Kolejne „Wieści ze Wschodu"

2025-10-30, 18:41
Nowa lokalizacja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy Remontu nie będzie

Nowa lokalizacja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy? Remontu nie będzie

2025-10-30, 18:00
Od ucznia do mistrza. W Bydgoszczy odbyło się ślubowanie młodych rzemieślników [zdjęcia]

Od ucznia do mistrza. W Bydgoszczy odbyło się ślubowanie młodych rzemieślników [zdjęcia]

2025-10-30, 16:29
Wyłączał prąd w Janikowie, policjantom tłumaczył, że lubi to robić. Kara dla 18-latka

Wyłączał prąd w Janikowie, policjantom tłumaczył, że „lubi to robić". Kara dla 18-latka

2025-10-30, 15:40
Wszystkich Świętych: Jak jeździć w okolicach cmentarzy w miastach regionu [przewodnik]

Wszystkich Świętych: Jak jeździć w okolicach cmentarzy w miastach regionu [przewodnik]

2025-10-30, 13:49
Administracja oddzielona od lekarzy i pacjentów. Szpital zakaźny ma nowy budynek

Administracja oddzielona od lekarzy i pacjentów. Szpital zakaźny ma nowy budynek

2025-10-30, 12:45
Zderzenie samochodu z motocyklistą na dziesiątce niedaleko Lipna. Jedna osoba ranna

Zderzenie samochodu z motocyklistą na „dziesiątce” niedaleko Lipna. Jedna osoba ranna

2025-10-30, 11:50

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę