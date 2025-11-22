Szyfrowana transmisja głosowa. W regionie uruchomiona zostanie linia odporna na cyberataki

2025-11-22, 13:40 Michał Zaręba/Redakcja

W Kujawsko-Pomorskiem powstanie bezpieczny system łączności. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. System komunikacji radiowej będzie wykorzystywany przez służby mundurowe.

- Samorząd województwa dysponuje unikatową infrastrukturą, która może służyć służbom państwowym do łączności w sytuacjach nie tylko kryzysowych, ale codziennych - mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. - Policji, straży pożarnej, służbom medycznym, wszystkim służbom poległym wojewodzie i zarządzaniu kryzysowemu w województwie ta infrastruktura jest bardzo potrzebna, i, co ważne, jest ona nowoczesna. Wykorzystanie systemu skróci i ułatwi interwencje zarówno w czasie pokoju, ale także w sytuacjach, których może jeszcze sobie nie wyobrażamy, ale one mogą wystąpić w każdej chwili, bo na świecie już je widzimy.



- To właśnie na tych słupach, które są rozmieszczone w całym województwie będą zamieszczone specjalne przekaźnikowe systemy zaszyfrowanej transmisji głosowej - mówi marszałek województwa, Piotr Całbecki. - System będzie działał w sytuacji, kiedy nie będzie właściwie nic funkcjonować w naszym województwie, ze względu chociażby na cyberatak systemu satelitarnego, ale również będą to systemy otwarte, chociażby dla samorządowców, dla wszystkich, którzy powinni uczestniczyć w całej sieci systemu ochrony cywilnej, ochrony ludności.



List podpisali też zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy insp. Jacek Witas i kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Rafał Świechowicz.