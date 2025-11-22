Szyfrowana transmisja głosowa. W regionie uruchomiona zostanie linia odporna na cyberataki

2025-11-22, 13:40  Michał Zaręba/Redakcja
W Kujawsko-Pomorskiem powstanie bezpieczny system łączności. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu/fot. Michał Zaręba

W Kujawsko-Pomorskiem powstanie bezpieczny system łączności. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu/fot. Michał Zaręba

W Kujawsko-Pomorskiem powstanie bezpieczny system łączności. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. System komunikacji radiowej będzie wykorzystywany przez służby mundurowe.

- Samorząd województwa dysponuje unikatową infrastrukturą, która może służyć służbom państwowym do łączności w sytuacjach nie tylko kryzysowych, ale codziennych - mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. - Policji, straży pożarnej, służbom medycznym, wszystkim służbom poległym wojewodzie i zarządzaniu kryzysowemu w województwie ta infrastruktura jest bardzo potrzebna, i, co ważne, jest ona nowoczesna. Wykorzystanie systemu skróci i ułatwi interwencje zarówno w czasie pokoju, ale także w sytuacjach, których może jeszcze sobie nie wyobrażamy, ale one mogą wystąpić w każdej chwili, bo na świecie już je widzimy.

- To właśnie na tych słupach, które są rozmieszczone w całym województwie będą zamieszczone specjalne przekaźnikowe systemy zaszyfrowanej transmisji głosowej - mówi marszałek województwa, Piotr Całbecki. - System będzie działał w sytuacji, kiedy nie będzie właściwie nic funkcjonować w naszym województwie, ze względu chociażby na cyberatak systemu satelitarnego, ale również będą to systemy otwarte, chociażby dla samorządowców, dla wszystkich, którzy powinni uczestniczyć w całej sieci systemu ochrony cywilnej, ochrony ludności.

List podpisali też zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy insp. Jacek Witas i kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Rafał Świechowicz.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
W Kujawsko-Pomorskiem powstanie bezpieczny system łączności. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Region

Sobotnie sprzątanie to temat rzeka Tłum młodych ludzi wziął się za brzegi Wdy [wideo, zdjęcia]

Sobotnie sprzątanie to temat rzeka! Tłum młodych ludzi wziął się za brzegi Wdy [wideo, zdjęcia]

2025-11-22, 12:09
Finał procesu w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy ze Sławkowa. Jego ciało znaleziono koło Włocławka

Finał procesu w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy ze Sławkowa. Jego ciało znaleziono koło Włocławka

2025-11-22, 11:16
Jedna osoba została ranna w wypadku na obwodnicy Chełmna. Auto dachowało [zdjęcia]

Jedna osoba została ranna w wypadku na obwodnicy Chełmna. Auto dachowało [zdjęcia]

2025-11-22, 11:00
Toruń już pachnie piernikami. Przez kilka najbliższych dni można je piec z fachowcami

Toruń już pachnie piernikami. Przez kilka najbliższych dni można je piec z fachowcami!

2025-11-22, 10:29
Jak nie popaść w kłopoty np. spisując testament czy kupują mieszkanie Bezpłatne porady

Jak nie popaść w kłopoty np. spisując testament czy kupują mieszkanie? Bezpłatne porady!

2025-11-22, 08:00
Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg. O tym bydgoscy policjanci rozmawiali z młodzieżą

Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg. O tym bydgoscy policjanci rozmawiali z młodzieżą

2025-11-21, 21:36
Zmiana dowództwa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu

Zmiana dowództwa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu

2025-11-21, 20:32
W Bydgoszczy czuć już święta Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku [zdjęcia]

W Bydgoszczy czuć już święta! Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku [zdjęcia]

2025-11-21, 19:31
Ukradł perfumy, szarpał się z ochroniarzem. Teraz grozi mu aż do 10 lat więzienia

Ukradł perfumy, szarpał się z ochroniarzem. Teraz grozi mu aż do 10 lat więzienia

2025-11-21, 18:45

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę