Grudziądz chce nagrodzić najbardziej zaangażowanych wolontariuszy. Czas na zgłoszenia

Do 3 listopada można zgłaszać grudziądzkich kandydatów do miana „wolontariusz roku"/fot. Pixabay
Grudziądz po raz kolejny planuje wyróżnić osoby, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz innych. Rusza nabór do konkursu „Wolontariusz Roku 2025". Kandydatów można zgłaszać w czterech kategoriach. Jest na to czas do 3 listopada.
W jakich kategoriach przeprowadzany jest konkurs?
Dziecięcy Wolontariusz Roku
Młodzieżowy Wolontariusz Roku
Wolontariusz Roku
Koło Wolontariuszy Roku
Kto może być jego uczestnikiem?
w kategorii Dziecięcy Wolontariusz Roku – uczniowie szkół podstawowych mających siedzibę na terenie miasta;
w kategorii Młodzieżowy Wolontariusz Roku – uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) mających siedzibę na terenie miasta;
w kategorii Wolontariusz Roku – osoby pełnoletnie (niebędące uczniami szkół ponadpodstawowych) działające na rzecz: jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz, organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta;
w kategorii Koło Wolontariuszy Roku – grupy co najmniej siedmiu wolontariuszy działające: na rzecz lub na terenie szkół mających siedzibę na terenie miasta, na rzecz jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz innych, niż szkoły, na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta
Kto może zgłaszać uczestników?
szkoły, do których w 2025 roku uczęszczają lub uczęszczali zgłaszani wolontariusze lub na terenie których działają lub działały koła wolontariuszy;
jednostki organizacyjne gminy-miasto Grudziądz, na rzecz których w 2025 roku działają lub działali zgłaszani wolontariusze lub koła wolontariuszy;
organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta, na rzecz których w 2025 roku działają lub działali zgłaszani wolontariusze lub koła wolontariuszy.
Jak przesłać zgłoszenie?
Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@um.grudziadz.pl do 3 listopada 2025 roku.
Jeden podmiot może zgłosić do konkursu:
wolontariusza
koło wolontariuszy
wolontariusza i koło wolontariuszy
Jakie nagrody przewidziano dla laureatów konkursu?
Laureaci pierwszych miejsc otrzymają statuetki oraz nagrody w formie kart prezentowych o wartości:
600 złotych – Dziecięcy Wolontariusz Roku;
600 złotych – Młodzieżowy Wolontariusz Roku;
600 złotych – Wolontariusz Roku;
1000 złotych – Koło Wolontariuszy Roku.
laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody w formie kart prezentowych odpowiednio o wartości 400 złotych i 300 złotych.
Kiedy nastąpi wręczenie nagród?
Wręczenie nagród nastąpi w trakcie gali finałowej konkursu, która odbędzie się w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu w dniu 9 grudnia 2025 roku o godz. 17:00.
Mówi Karol Piernicki, rzecznik grudziądzkiego ratusza
