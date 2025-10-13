Grudziądz chce nagrodzić najbardziej zaangażowanych wolontariuszy. Czas na zgłoszenia

2025-10-13, 07:55  Marcin Doliński/Redakcja
Do 3 listopada można zgłaszać grudziądzkich kandydatów do miana „wolontariusz roku"/fot. Pixabay

Do 3 listopada można zgłaszać grudziądzkich kandydatów do miana „wolontariusz roku"/fot. Pixabay

Grudziądz po raz kolejny planuje wyróżnić osoby, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz innych. Rusza nabór do konkursu „Wolontariusz Roku 2025". Kandydatów można zgłaszać w czterech kategoriach. Jest na to czas do 3 listopada.

W jakich kategoriach przeprowadzany jest konkurs?

  • Dziecięcy Wolontariusz Roku
  • Młodzieżowy Wolontariusz Roku
  • Wolontariusz Roku
  • Koło Wolontariuszy Roku
Kto może być jego uczestnikiem?
  • w kategorii Dziecięcy Wolontariusz Roku – uczniowie szkół podstawowych mających siedzibę na terenie miasta;
  • w kategorii Młodzieżowy Wolontariusz Roku – uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) mających siedzibę na terenie miasta;
  • w kategorii Wolontariusz Roku – osoby pełnoletnie (niebędące uczniami szkół ponadpodstawowych) działające na rzecz: jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz, organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta;
  • w kategorii Koło Wolontariuszy Roku – grupy co najmniej siedmiu wolontariuszy działające: na rzecz lub na terenie szkół mających siedzibę na terenie miasta, na rzecz jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz innych, niż szkoły, na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta
Kto może zgłaszać uczestników?
  • szkoły, do których w 2025 roku uczęszczają lub uczęszczali zgłaszani wolontariusze lub na terenie których działają lub działały koła wolontariuszy;
  • jednostki organizacyjne gminy-miasto Grudziądz, na rzecz których w 2025 roku działają lub działali zgłaszani wolontariusze lub koła wolontariuszy;
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta, na rzecz których w 2025 roku działają lub działali zgłaszani wolontariusze lub koła wolontariuszy.
Jak przesłać zgłoszenie?
  • Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@um.grudziadz.pl do 3 listopada 2025 roku.
Jeden podmiot może zgłosić do konkursu:
  • wolontariusza
  • koło wolontariuszy
  • wolontariusza i koło wolontariuszy
Jakie nagrody przewidziano dla laureatów konkursu?

Laureaci pierwszych miejsc otrzymają statuetki oraz nagrody w formie kart prezentowych o wartości:
  • 600 złotych – Dziecięcy Wolontariusz Roku;
  • 600 złotych – Młodzieżowy Wolontariusz Roku;
  • 600 złotych – Wolontariusz Roku;
  • 1000 złotych – Koło Wolontariuszy Roku.
  • laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody w formie kart prezentowych odpowiednio o wartości 400 złotych i 300 złotych.
Kiedy nastąpi wręczenie nagród?
  • Wręczenie nagród nastąpi w trakcie gali finałowej konkursu, która odbędzie się w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu w dniu 9 grudnia 2025 roku o godz. 17:00.

