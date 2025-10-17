W Grudziądzu trwa walka o oddział inspekcji pracy. Specjalna uchwała trafi do marszałka Sejmu

2025-10-17, 17:03 Marcin Doliński / Redakcja

Ważą się losy oddziału PIP w Grudziądzu. / Fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Czy grudziądzki oddział państwowej inspekcji pracy zostanie zlikwidowany? Chce tego Główny Inspektor Pracy. Sprzeciwiają się temu lokalne władze, parlamentarzyści i samorządowcy z regionu grudziądzkiego.

Jak mówi sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji, Tomasz Szymański, wszystko wskazuje na to, że oddział będzie funkcjonował, bo udało się przekonać radę ochrony pracy.



- Argumenty, które zostały przedstawione członkom rady, zostały uznane, przyjęte. Rada przyjęła uchwałę, która uznała słuszność naszej argumentacji, aby oddział grudziądzkiej placówki nadal funkcjonował - mówi. - Przekonywałem Głównego Inspektora Pracy, że administracja publiczna ma służyć mieszkańcom, a kryterium dochodowości lub wydatkowania środków jest ważna, ale nie jest jedynym czynnikiem, który ma zachować integralność i dostęp obywateli do organów tej administracji.



Uchwała z pismem ministra trafi do marszałka Sejmu.



Dodajmy, że murem za placówką stanął również poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki, którzy również interweniował w tej sprawie.