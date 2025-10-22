To już pewne! Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Grudziądzu nie zostanie zlikwidowany

2025-10-22, 09:55  Marcin Doliński / Redakcja
Oddziału PIP pozostanie w Grudziądzu . / Fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Taką decyzję podjął dzisiaj Główny Inspektor Pracy. - Stało się to podczas spotkania między innymi z prezydentem Grudziądza - informuje Paweł Napolski, przewodniczący grudziądzkiej Rady Miejskiej.

- Dzisiaj możemy ogłosić sukces. Główny Inspektor Pracy poinformował, że Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Grudziądzu nadal będzie funkcjonował - mówi Paweł Napolski. - Bardzo cieszę się, że wspólnymi siłami i wspólną argumentacją, którą wielokrotnie przedstawialiśmy, udało się go przekonać.

Wcześniej za inspekcją pracy stanęła między innymi rada ochrony pracy przyjmując stosowne stanowisko oraz sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji - Tomasz Szymański.

O tym, że placówka ma zostać zlikwidowana na koniec 2025 roku, władze miasta dowiedziały się w sierpniu.

Mówi Paweł Napolski, przewodniczący grudziądzkiej Rady Miejskiej.

