Naprawianie i odświeżanie. Tak wyglądają wakacje w szkołach w regionie

2025-07-23, 17:55 Tatiana Adonis / Redakcja

Tak prezentują się wnętrza odświeżonych pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. / Fot. Tatiana Adonis

Zdewastowany parkiet jak nowy, stare pomieszczenie kasowe zmienione w gabinet psychologa. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy trwają wakacyjne remonty.

To tylko jedna z wielu placówek oświatowych w Kujawsko-Pomorskiem, do której - wraz z zakończeniem roku szkolnego - wkroczyły ekipy remontowe. Wakacje to najlepszy czas na naprawy, odświeżanie i modernizacje w szkołach i przedszkolach.



- Szlifowanie i lakierowanie parkietu; doprowadzanie także ścian do porządku- wymienia zakres prac Justyna Ormanowska, dyrektorka Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy.



Remont realizowany jest z miejskich funduszy. Sama renowacja parkietu w czterech salach to koszt ok. 35 tys. zł. W sumie na inwestycje i remonty Bydgoszcz przeznaczyła w tym roku ponad 9 mln zł.



- Dyrektorzy starają się, aby większość prac była wykonana podczas wakacji - mówi Joanna Busz, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu UM w Bydgoszczy.



Większość prac zakończy się do 1 września.



