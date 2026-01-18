Dobroczynność nie ma ceny! W tym sklepie towaru jest mnóstwo, a płaci się grosze

2026-01-18, 15:25 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Zakupy można robić w sklepie charytatywnym przy Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Od dziecięcych ciuszków, książeczek i zabawek za złotówkę, po ubrania dla dorosłych, sprzęt AGD czy klasykę polskiej literatury za 5-10 złotych. Magazyn Bydgoskiego Stowarzyszenie Miłosierdzia niemal pęka w szwach od ilości podarowanych rzeczy, zrobiono więc wielką wyprzedaż.

- Zdecydowana większość naszych cen to są naprawdę drobne kwoty, więc na zakupy dosłownie każdy może sobie pozwolić, a przy okazji wspomóc naszą akcję charytatywną - usłyszała nasza reporterka, Elżbieta Rupniewska w charytatywnym sklepie.



Najwięcej jest odzieży dziecięcej, dlatego do odwołania wstrzymano przyjmowanie tego typu darów. Jest dużo strojów karnawałowych dla dzieci, jest odzież dla dorosłych. Do bardzo już niskich cen w sobotę doliczano jeszcze 50-procentowy rabat. Część rzeczy - zwykle tych nieco niższej jakości - wydawanych jest bezpłatnie.



Zakupy można robić w sklepie charytatywnym przy Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.