Nieprawidłowości w działaniach MOPS-u. Raport z kontroli po śmierci 13-miesięcznego Grzesia

Obowiązkowe kaski dla użytkowników rowerów i hulajnóg do 16. roku życia - to zmiana, która ma wejść w życie jesienią. Czytaj dalej »

Matka Grzesia, Katarzyna B., pod opieką pracowników społecznych była od 2013 roku. W pieczy zastępczej umieszczono najpierw dwoje jej dzieci, kolejną dwójkę odebrano jej w 2023 roku. Pod jej opieką pozostał wówczas kilkumiesięczny Grześ. We wrześniu ubiegłego roku pobity chłopiec trafił do szpitala. Zmarł po sześciu dniach. – Po informacji o pobiciu 13-miesięcznego chłopca Bydgoszczy, wojewoda zlecił kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Wydano w sumie sześć zaleceń pokontrolnych, głównie o charakterze organizacyjnym – mówi dr Przemysław Biegański, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ośrodkowi zarzucono zły przepływ informacji w tej sprawie, niewdrażanie procedur w odpowiednim tempie i nieprzydzielenie asystenta rodziny. - Analiza sprawy wykazała, że działania pracowników socjalnych MOPS w celu zabezpieczenia dziecka podjęte zostały z opóźnieniem – czytamy między innymi w zaleceniach pokontrolnych. – W tym przypadku nie zastosowano dostępnych możliwości, do których należą: przyznanie rodzinie asystenta rodziny, wdrożenie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zainicjowanie procedury „Niebieskiej Karty” - oceniono w raporcie. - Raport został przez nas w całości przyjęty. Dyrektor Ośrodka wdrożył plan naprawczy, zalecenia dla pracowników socjalnych – były przeprowadzane okresowo kontrole środowisk najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym czy patologizacją – tłumaczy Marta Frankowska, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. MOPS zapewnił, że zrealizował wszystkie zalecenia, które znalazły się w pokontrolnym raporcie. Dodajmy, że w lipcu Katarzyna B. usłyszała dodatkowe zarzuty - znęcania się nad dwójką starszych dzieci.

