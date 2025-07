Matka pobitego na śmierć Grzesia z Bydgoszczy usłyszała dodatkowe zarzuty

2025-07-11, 18:38 Monika Siwak/Redakcja

Katarzynie B. i Fabianowi P. grozi nawet 20 lat więzienia/fot. KMP w Bydgoszczy

Zarzuty dla Katarzyny B., matki 13-miesięcznego Grzesia, i jej partnera Fabiana P., zostały uzupełnione w oparciu o opinię biegłych. Ponadto kobiecie przedstawiono dodatkowe zarzuty – znęcania się nad dwójką starszych dzieci.

Nieprzytomny 13-miesięczny chłopiec z obrażeniami wskazującymi na przemoc fizyczną we wrześniu ubiegłego roku trafił do szpitala. Zmarł po sześciu dniach. Aresztowano wówczas Katarzynę B. i jej partnera Fabiana P., podejrzewając, że znęcali się nad chłopcem.



- Po uzyskaniu uzupełniającej opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej prokurator uzupełnił zarzuty. To uzupełnienie polegało na bardziej precyzyjnym opisie zarzucanych czynów - mówi zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ Adam Lis. - Do powstania choroby, która spowodowała śmierć dziecka, doszło szczególnie poprzez uderzanie rękoma po głowie i ciele dziecka, a także poprzez intensywne potrząsanie nim bez zapewnienia podparcia głowy, co doprowadziło do obrażeń wewnętrznych, które w konsekwencji zakończyły się chorobą ze skutkiem śmiertelnym – opisuje.



– Podejrzanej przedstawiono również dodatkowy zarzut znęcania się nad dwójką (starszych - przyp. red.) dzieci poprzez pokrzykiwanie na nie w sposób wulgarny, wyzwanie, poniżanie słowami wulgarnymi – miało to dziać się od 2019 roku do stycznia 2021 roku, to jest bezpośrednio przed odebraniem tych dzieci przez służby społeczne - dodaje prokurator.



Kobieta ma czworo starszych dzieci, które jeszcze przed śmiercią Grzesia zostały jej odebrane.



- Za spowodowanie choroby, która spowodowała zgon, grozi dożywotnie pozbawienie wolności, natomiast za znęcanie się – do 10 lat pozbawienia wolności - informuje.



Oboje podejrzani początkowo obwiniali się wzajemnie. Teraz skorzystali z prawa odmowy wyjaśnień. Prokuratura chce wnioskować o przedłużenie wobec nich aresztu, kończącego się w sierpniu.