Jubileusz samorządu terytorialnego: - Było biednie, ale ludzie się bardzo angażowali

2025-05-27, 19:22 Michał Zaręba/Redakcja

Radni i zaproszeni goście spotkali się w Dworze Artusa z okazji 35. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego/fot. Michał Zaręba

Medale „Za Zasługi dla Miasta Torunia” zostały wręczone podczas uroczystszej sesji rady miasta. Radni i zaproszeni goście spotkali się w Dworze Artusa z okazji 35. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.

Wyróżnienia otrzymali m.in prezydent Torunia w latach 1998–2002 Wojciech Grochowski i radna siedmiu kadencji Danuta Zając.

- Było przede wszystkim biednie, bo byliśmy przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Na szczęście trwał okres przedakcesyjny, więc mogliśmy sięgnąć po te pieniądze spełniając pewne warunki - mówi Wojciech Grochowski. - Poziom był taki, że jeżeli chcieliśmy inwestować na poziomie 50 milionów, to trzeba było te 50 milionów było pożyczyć, żeby utrzymać miasto, ale było fajnie. Rzeczywiście ludzie byli bardzo zaangażowani.



- Bardzo mile ten czas wspominam. To był najważniejszy i najpiękniejszy etap w moim życiu - mówi Danuta Zając, radna siedmiu kadencji. - Mogłam służyć mieszkańcom, mogłam ich integrować i współpracować z nimi.



- To są setki procesów, począwszy od tego, żeby płynęła czysta woda z kranu, żeby była utrzymana zieleń, drogi. Odpowiedzialność za te procesy spoczywa na barkach samorządowców, a przede wszystkim prezydenta, jako organu wykonawczego - powiedział przewodniczący Rady Miasta, Łukasz Walkusz.



27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Były to jednocześnie pierwsze całkowicie wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej.





Wojciech Grochowski, Prezydent Miasta Torunia w latach 1998–2002

Jan Adamiak

Józef Jaworski

Bogdan Major

Waldemar Przybyszewski

Radna Miasta Torunia siedmiu kadencji Danuta Zając