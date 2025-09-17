Przesunęli samochód, żeby tramwaj mógł przejechać. Tak parkują na ul. Gdańskiej [ZOBACZ!]

2025-09-17, 16:00  Monia Siwak/Redakcja
Tym razem pasażerowie tramwaju i przechodnie wzięli sprawy w swoje ręce - dosłownie/fot. Monika Siwak

Tym razem pasażerowie tramwaju i przechodnie wzięli sprawy w swoje ręce - dosłownie/fot. Monika Siwak

Po raz kolejny źle zaparkowane auto na ulicy Gdańskiej zablokowało ruch tramwajów w centrum Bydgoszczy. Tym razem pasażerowie tramwaju i przechodnie wzięli sprawy w swoje ręce - dosłownie.

Tramwaj trąbił, kierowca nie wracał. Kilku mężczyzn po prostu przesunęło samochód tarasujący przejazd po torach. Motorniczy podziękował - „ratownicy" pomachali do niego i tramwaje ruszyły dalej. Tak było w środę. dzień wcześniej zawalidroga wstrzymał ruch tramwajowy na dłużej. Skończyło się wezwaniem lawety.

Straż Miejska przestrzega, by uważnie czytać znaki przez zaparkowaniem auta. Trzeba też zwracać uwagę, czy pozostawiony samochód nie spowoduje problemów innych użytkowników ruchu.

Cały komunikat SM jest tutaj: TUTAJ

