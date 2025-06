Pierwszy dzwonek, a miejsca brak. Specjaliści rozmawiają w Grudziądzu o parkingach przy szkołach

Wojewoda Michał Sztybel ma pomysł na to, jak nie dopuścić do powtórzenia się sytuacji ze składowiskiem w Giebni. Przez lata miały tam trafiać nielegalne… Czytaj dalej »

Ponad pięć kilogramów narkotyków wartych ok. 300 tys. zł skonfiskowała bydgoska policja. Ich właścicielowi grozi do 10 lat więzienia. Czytaj dalej »

– Można pomyśleć o tym, żeby zaprojektować taką „zatokę” przy przedszkolach, gdzie mamy możliwość postoju pięciu minut i wtedy rotacja jest bardzo duża i rodzice czy opiekunowie bez problemu mogliby z niej skorzystać. Z kolei przy szkołach można pomyśleć o Kiss&Ride, czyli stajemy, dziecko wychodzi i automatycznie kolejna osoba może podjechać. Jeśli jest miejsce, to rzeczywiście możemy pomyśleć o tym – mówiła Paulina Olenkowicz-Trempała z Politechniki Bydgoskiej. – Myślę, że każdy włodarz miasta dąży do tego, żeby tej zieleni było jak najwięcej w mieście. Takim rozwiązaniem są właśnie ekoparkingi. Na ul. Sienkiewicza wykonaliśmy ogrody deszczowe, nasadzamy odpowiednie rośliny. Takie, które mogą być chwilowo całkowicie przykryte wodą. Dzięki temu mogliśmy zrobić przepuszczalną nawierzchnię. Nie zamykaliśmy jej całkowicie i nie musieliśmy korzystać z kanalizacji deszczowej. Myślę, że jest przyjemnie parkować tam, gdzie jednak jest trochę zieleni – podkreśliła Sylwia Łazarczyk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu. Podczas konferencji poruszane są również tematy związane z wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań w strefach parkowania. Więcej poniżej.

