Pół godziny za darmo. Włocławek robi ukłon w stronę zmotoryzowanych mieszkańców

2025-08-26

Pół godziny darmowego parkowania we Włocławku dla posiadaczy karty mieszkańca - tak zdecydowali radni/fot. ilustracyjne/Pixabay

Trzydzieści minut bezpłatnego parkowania we Włocławku dla posiadaczy karty mieszkańca - tak zdecydowali radni. Będzie także tańszy abonament dla tych, którzy mieszkają w strefie płatnego parkowania.

- Warunek: płacimy podatki we Włocławku i mamy kartę mieszkańca - podkreśla Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. - Do każdej karty mieszkańca możemy przypisać do pięciu samochodów, które w ciągu jednego dnia będą zwolnione z opłaty za pierwsze pół godziny parkowania. Opłaty naliczone zostaną dopiero od 31 minuty postoju. Ta zasada ma obowiązywać od momentu wejścia w życie przyjętej uchwały, zakładamy że będzie to pewnie bliżej połowy września.



Prezydent dodaje, że dla posiadaczy karty mieszkańca wprowadzone zostały preferencyjne warunki opłaty za abonament. Dotyczy to osób, które mieszkają przy strefie płatnego parkowania i z takiego abonamentu będą chciały korzystać.



