Wystartowała karta mieszkańca we Włocławku! Posiadacze dostaną zniżki i będą parkować za darmo

2025-07-14, 20:36 Agnieszka Marszał/Redakcja

Władze miasta zachęcają do wyrabiania karty mieszkańca/fot: Facebook, Włocławek

Włocławianie od poniedziałku (14 lipca) mogą pobierać kartę mieszkańca. Na razie jest dostępna w aplikacji mMieszkaniec. Samo pobranie aplikacji jednak nie wystarczy, trzeba jeszcze wypełnić odpowiedni wniosek. Bez jego akceptacji karta nie będzie aktywna.

Od sierpnia będzie można ją mieć w wersji fizycznej. Warto, bo z kartą będzie można korzystać ze zniżek w miejskich instytucjach i u lokalnych przedsiębiorców, a także za darmo parkować.



Jak przekonywał Krzysztof Kukucki, prezydent miasta, to ukłon w stronę tych, którzy płacą podatki w mieście.



– Mieszkaniec Włocławka płaci podatki, z których w dużej części jest finansowana na przykład infrastruktura sportowa, czy kulturalna. Oprócz tego płaci taką samą kwotę za bilety, jak osoby, które nie zrzucają się w formie podatków na tę infrastrukturę. Moim zdaniem uczciwie jest to, co zaproponowaliśmy w przypadku strefy płatnego parkowania i będziemy ten system rozbudowywać. Osoby, które mają kartę mieszkańca, będą mniej płaciły za infrastrukturę sportową, kulturalną czy właśnie strefę płatnego parkowania i tak dalej. To pierwszy krok do tworzenia spółdzielni cyfrowej. Takiej, która będzie wzmacniać potencjał gospodarczy miasta – dodał Kukucki.



Od 1 września dla posiadaczy karty mieszkańca pierwsze pół godziny parkowania we Włocławku będzie darmowe. Miasto zaprasza też partnerów, którzy chcieliby oferować swoje zniżki mieszkańcom. Wszystkie najważniejsze informacje i dokumenty można znaleźć na stronie mkarta.wloclawek.eu