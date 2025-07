Policjanci z Włocławka docenieni. Dostali awanse i nagrody

2025-07-09, 20:32 Redakcja / Agnieszka Marszał

Uroczystość nadania awansów we Włocławku. / Fot. Agnieszka Marszał

Święto policji przypada dopiero w lipcu, ale we Włocławku funkcjonariusze świętowanie rozpoczęli już w środę (9.07).

Polska policja istnieje od 106 lat, ale ten rok jest wyjątkowy, bo to 100-lecie obecności kobiet w policyjnych szeregach, co podkreślał w swoim przemówieniu komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński.



- Wszystkim paniom policjantkom i pracownicom cywilnym życzę siły i motywacji, jaką posiadały kiedyś pionierki policyjnej sztuki z roku 1925 - mówił komendant wojewódzki. - Oby ich duch i historia były dla was inspiracją.



W tym roku w szeregi kujawsko-pomorskiej policji wstąpiło 200 nowych policjantów. Za kilkanaście lat chce to zrobić 11-letnia dziś Gabrysia, której tata policjant na uroczystości we włocławskim Browarze B otrzymał awans.



- Sama trochę interesuję się policją - mówi dziewczynka. - Jaki musi być policjant? Odważny, stanowczy, sprawny fizycznie.



Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrało dziś we Włocławku kilkudziesięciu policjantów. Kilkunastu otrzymało za swoją służbę wyróżnienia prezydenta Włocławka i starosty włocławskiego.