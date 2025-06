Dni Włocławka czas zacząć! Na finał zagrają Maryla Rodowicz i Lady Pank [program]

2025-06-20, 09:51 Agnieszka Marszał / Redakcja

Maryla Rodowicz/fot. Wojciech Pędzich/ CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org

Jarmark na ul. 3 maja, mapping na Starym Rynku i koncerty gwiazd na Słodowie. W piątek (20 czerwca) we Włocławku rozpoczyna się święto miasta. Potrwa do kolejnego weekendu.

Dni Włocławka rozpocznie włocławski korowód, który w piątek o godz. 13:00 wyruszy sprzed ratusza i przejdzie przez plac Wolności i ulicę 3 Maja na Stary Rynek. Tam o godz. 14:00 odbędzie się wydarzenie pt. „Swoje chwalimy" - prezentacje orkiestr dętych, młodych artystów z Przystanku Kultura i zespołów tanecznych działających w CK Browar B.



Na Stary Rynek warto wrócić późnym wieczorem. Każdego dnia aż do niedzieli od godz. 21:00 do północy na okolicznych kamienicach prezentowany będzie mapping - niezwykle widowiskowa gra obrazów i świateł.



W sobotnie popołudnie (21:00) na Starym Rynku zaprezentują się Teatry Uliczne, a wieczorem potańcówka z Kapelą z Szaconkiem. W niedzielę (22 czerwca) w tym samym miejscu zagra Włocławska Orkiestra Młodzieżowa, a w Ogrodzie na Pompce będzie mozna zobaczyć widowisko „Noc Świętojańska” z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” i zespołu Svahy.



Na ul. 3 Maja przez cały weekend włocławski jarmark, czyli stoiska z regionalnymi przysmakami i wyrobami rękodzielników. A w kolejny weekend świętowanie przeniesie się do parku na Słodowie. W sobotę (28 czerwca) Festiwal Nowej Muzyki - na scenie m.in. Otsochodzi i Slowez, dzień później Maryla Rodowicz i Lady Pank.





20 czerwca Stary Rynek

13:00 – 14:00 Korowód z udziałem mieszkańców oraz orkiestr dętych,

trasa: Urząd Miasta – Warszawska – 3 Maja – Stary Rynek

„Swoje chwalimy”- koncerty i prezentacje

14:00 Oficjalne otwarcie Dni Włocławka 2025

Prezydent Miasta Włocławek Krzysztof Kukucki

14:10 Prezentacja orkiestr dętych

15:00 The Bibliokers koncert

15:30 Przystanek Kultura koncert

16:00 Arsenał koncert

16:45 Fabryka Marzeń prezentacje zespołów tanecznych i młodych wokalistów z C.K. „Browar B.”

18:30 B.A.D Master C, gość specjalny Monster Kennedy



21 czerwca Stary Rynek



15:00 Magia teatru – spotkania teatrów ulicznych

19:00 Przebojowa Potańcówka – „Kapela z Szaconkiem”



22 czerwca Stary Rynek



16:00 „Tyle słońca w całym mieście” - koncert Włocławskiej Orkiestry Młodzieżowej



22 czerwca Ogród na Pompce



18:00 Widowisko „Noc Świętojańska” – Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” z gościnnym udziałem zespołu SVAHY; Osada Krajeńska



20 – 22 czerwca ul. 3 Maja



10:00 – 20:00 Jarmark Włocławski



21-22 czerwca „Sportowe Śródmieście”



28 czerwca Ogród na Pompce



14:00 – 16:00 Animacje i zabawy twórcze z Biblioteką i Galerią

16:00 – 18:00 Spektakl plenerowy „Baśń o Rycerzu bez Konia” Teatr Barnaby z Trójmiasta



28 czerwca Amfiteatr na Słodowie



Festiwal Nowej Muzyki

18:45 Otsochodzi

20:00 Slowez

21:00 Young Igi

Zlot Food Trucków od godz. 12.00



29 czerwca Ogród na Pompce



14:00 – 16:00 Animacje i zabawy twórcze z Biblioteką i Galerią

16:00 – 18:00 Spektakl plenerowy „Stoliczku nakryj się” Teatr Trójkąt z Zielonej Góry



29 czerwca Amfiteatr na Słodowie



11:00 – 14:00 w Parku – Zlot Youtuberów Bartek „Świeży” i Hi Hania

18:30 Wojtek Szumański

19:30 Maryla Rodowicz

21:00 Lady Pank

Zlot Food Trucków od godz. 12.00



28-29 czerwca „Sportowe Słodowo”