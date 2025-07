Wpływają wnioski o Kartę Mieszkańca Włocławka, ale – z błędami. Urząd tłumaczy

69-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak został uderzony przez pociąg w Toruniu. Do zdarzenia doszło przy ulicy Kolejowej. Czytaj dalej »

Jedna osoba ucierpiała w wypadku w Nowym Dworze na trasie z Bydgoszczy do Dąbrowy Chełmińskiej. Doszło do dachowania auta. Czytaj dalej »

– Samo pobranie aplikacji mMieszkaniec nie wystarczy, trzeba w niej wypełnić specjalny wniosek – przypomina Kamil Kazimierczyk z Biura Prezydenta Włocławka. – Aby mieć Kartę Mieszkańca Włocławka, trzeba złożyć wniosek. Osoba, która ma już aplikację mMieszkaniec, wejdzie w moduł „mKarta”, po zalogowaniu się w module Karty zobaczy „Wypełnij wniosek”. Tutaj wystarczy załączyć – w przypadku uczniów i studentów – legitymację szkolną/studencką, w przypadku osób pracujących – pierwszą stronę PIT – tłumaczy. – Jeżeli ktoś niestety nie pracuje, nie otrzymuje żadnych dochodów i nie rozlicza się z urzędem skarbowym, może z eUrzędu Skarbowego pobrać darmowe zaświadczenie odnośnie do swoich dochodów, i wtedy mamy możliwość wydania Karty Mieszkańca. – Bardzo często się zdarza, że ktoś załączy nieprawidłowy plik – zdarzały nam się screeny samego ekranu, zdjęcia dowodów osobistych – tego nie załączamy, nam potrzebna jest tylko pierwsza strona PIT bądź legitymacja – dodaje. Po weryfikacji wniosku i wydaniu karty załączniki z danymi osobowymi są automatycznie usuwane. Od 1 września dla posiadaczy karty mieszkańca pierwsze pół godziny parkowania we Włocławku będzie darmowe. Miasto zaprasza też partnerów, którzy chcieliby oferować swoje zniżki mieszkańcom Włocławka. Wszystkie najważniejsze informacje i dokumenty można znaleźć na stronie mkarta.wloclawek.eu.

