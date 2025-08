Daniel Olbrychski z nagrodą filmową bydgoskiego Festiwalu Przeźrocza. Spotkanie we wrześniu

2025-08-05, 16:00 Redakcja

Daniel Olbrychski z nagrodą filmową bydgoskiego Festiwalu Przeźrocza/grafika: materiały organizatora

Wiemy, kto otrzyma „Klasykę Gatunku", czyli Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczaną podczas festiwalu Przeźrocza. Organizatorzy poinformowali, że tegorocznym laureatem będzie Daniel Olbrychski. Przyznano mu ją za - jak napisano w komunikacie - ponadczasową kreację aktorską w filmie „Jowita” Janusza Morgensterna.

Jak przypomnieli organizatorzy w komunikacie, „Daniel Olbrychski przez wszystkie lata udowodnił, że jest aktorem wyjątkowo wszechstronnym. Zagrał w przeszło 200 produkcjach filmowych i telewizyjnych. W trakcie swojej kariery brał udział przede wszystkim w polskich produkcjach, ale także w wielu filmach zagranicznych na Węgrzech, we Włoszech, Francji, Niemczech, Rosji i USA. Pięć filmów z Danielem Olbrychskim w jednej z głównych ról było nominowanych do Oscara, dwa z nich Oscara otrzymały. Hoffman zobaczył w nim azjatyckiego księcia, Wajda podziwiał jego urodę „słowiańskiego szlachcica”, a Antczak twierdził, że wygląda jak typowy Nordyk. Olbrychski potrafił odnaleźć się w każdej z powierzonych mu ról, a zaczynał z wysokiego C, bo od „Popiołów” Andrzeja Wajdy, które w 66’ otwierały Festiwal Filmowy w Cannes. Zawsze był aktorem idącym pod prąd. Wbrew woli polskiej publiczności, która po roli w „Panu Wołodyjowskim” nie potrafiła dostrzec w nim Kmicica, zagrał w „Potopie”. Dziś wiemy, że to jedna z jego najbardziej znanych kreacji. Rolę u Hoffmana Olbrychski przyjął po rozmowie z Kirkiem Douglasem, który doradził mu: „Jeżeli uważasz, że dasz radę – zagraj”. Panowie spotkali się potem na Oscarowej gali, gdzie „Potop” był nominowany w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego, a Douglas skwitował to tylko stwierdzeniem: „A nie mówiłem?”.



