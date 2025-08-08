Bezpłatne rejsy, wodna kuchnia, koncerty! Wisła, królowa rzek, zaprasza na swój festiwal! [PROGRAM]

2025-08-08, 13:35  Marek Ledwosiński/Redakcja
Festiwal Wisły we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał/archiwum

Festiwal Wisły we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał/archiwum

Łodzie popłyną z Włocławka, zatrzymując się w miastach regionu i oferując mnóstwo atrakcji. Od 8 do 17 sierpnia potrwa kolejny Festiwal Wisły – na trasie po raz pierwszy jest także Grudziądz.

Festiwal to doroczna impreza ukazująca rolę królowej polskich rzek w historii regionu i całego kraju. O atrakcjach tegorocznej edycji organizatorzy mówili na konferencji prasowej we Włocławku.

– Bardzo bogaty program, ponad 200 pozycji – zapowiedział Marcin Karasiński, dyrektor festiwalu. – Wśród atrakcji, które oferujemy, są bezpłatne rejsy dla publiczności, bardzo dużo ciekawych stoisk edukacyjnych dotyczących ginących zawodów – powroźnictwa, szkutnictwa, bursztynnictwa... Będą kulinaria nadwiślańskie, bogata oferta koncertowa, dodatkowo rejsy tematyczne – „Statek poetów i pieśniarzy”, spotkanie z wodzem wikingów na łodzi wikingów – wyliczał.

Festiwal będzie się przemieszczać w dół rzeki. Po dwóch dniach we Włocławku, 10 sierpnia flotylla łodzi ruszy do Nieszawy. Na trasie są także Ciechocinek, Toruń i Bydgoszcz, Solec Kujawski, Chełmno oraz – po raz pierwszy – Grudziądz. Cały program TUTAJ.

Relacja Marka Ledwosińskiego z Włocławka

Relacja Michała Zaręby z Torunia

