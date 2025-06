Rada Miejska Włocławka przyjmie we wtorek uchwałę wymierzoną przeciwko imigrantom

2025-06-03, 07:45 Marek Ledwosiński/Redakcja

Rada Miejska Włocławka przyjmie we wtorek uchwałę wymierzoną przeciw centrom dla imigrantów/fot. wloclawek.eu

Radni apelują w niej o nieumieszczanie migrantów we Włocławku i sprzeciwiają się utworzeniu w mieście Centrum Integracji Cudzoziemców. Projekt uchwały popierają wszystkie kluby - łącznie z Koalicją Obywatelską.

Jak głosi tekst uchwały: „Rada Miasta Włocławek wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanej lub potencjalnej relokacji migrantów na terenie miasta Włocławek oraz utworzenia Centrum Integracji Cudzoziemców, uznając, że działania te wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo, spójność społeczną oraz sytuację ekonomiczną mieszkańców.



Rada Miasta Włocławek wzywa organy administracji rządowej oraz inne podmioty

odpowiedzialne za politykę migracyjną do respektowania opinii lokalnej społeczności i niepodejmowania działań zmierzających do osiedlania nielegalnych cudzoziemców na terenie miasta bez zgody jego mieszkańców."



Uzasadnienie:

„Uzasadnienie: W ostatnich latach w Europie obserwuje się intensyfikację polityki migracyjnej negatywnie odbijającej się na bezpieczeństwie mieszkańców krajów europejskich.



Włocławek, jako miasto borykające się z własnymi problemami społeczno-ekonomicznymi, nie jest gotowe na przyjęcie dodatkowych obciążeń wynikających z napływu cudzoziemców. Utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców w naszym mieście i przyjęcie nielegalnych migrantów doprowadzą do dalszego pogorszenia sytuacji lokalnej społeczności, a przede wszystkim, do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Rada Miasta Włocławka, kierując się głosami mieszkańców miasta oraz troską o nich, wyraża sprzeciw wobec tych planów."



O przyjęcie tej uchwały od kilku miesięcy zabiegają radni klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dwie poprzedni próby nie powiodły się. Przełom przyniosła poprzednia sesja, na którą radni PiS ściągnęli tłum mieszkańców. W sali pojawiły się taczki. Było naprawdę nerwowo. Wówczas rządzące miastem Nowa Lewica i Koalicja Obywatelska zgodziły się na wspólne z PiS - em prace nad tym dokumentem. Zakończyło się na wspólnym projekcie, który w istocie powiela pierwotne postulaty PiS - u. Międzyklubowa umowa zakłada przyjęcie tego projektu.



Na wszelki wypadek radni Prawa i Sprawiedliwości ponownie wezwali swoich wyborców, by pilnie przyszli do ratusza. Obrady rozpoczynają się o godz. 14:00.



Za tworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców odpowiada wojewoda. Uchwała, nawet jeśli radni ją przyjmą, nie zobowiąże wojewody do powstrzymania budowy centrum integracji.