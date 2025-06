Biskup Arkadiusz Okroj oficjalnie obejmie diecezję toruńską. „Kościół jest tam, gdzie jest duch prawdy”

2025-06-06, 15:59 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Biskup Arkadiusz Okroj oficjalnie obejmie diecezję toruńską/fot: Piotr Litwic, diecezja-torun.pl

Nowy biskup toruński Arkadiusz Okroj uroczyście obejmie władzę nad diecezją. Oficjalne podpisanie dokumentów, potwierdzających objęcie diecezji, nastąpiło w środę. Biskup został powołany na stanowisko 5 kwietnia, wcześniej pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej.

Nowy ordynariusz Arkadiusz Okroj chce tworzyć kościół otwarty naprawdę. Jak widzi swoją posługę? – Wchodzimy w czas, w którym my, ludzie kościoła, którzy naprawdę kochamy ten kościół, powinniśmy tworzyć takie warunki, żeby otwierać się wzajemnie na siebie. Mamy współtworzyć kościół ludzi, którzy chcą otwierać się naprawdę. W tym świecie, w którym jest dużo zakłamania. Jesteśmy tym wszystkim umęczeni. Ono się też może wsączać do kościoła, ale kościół jest tam, gdzie jest duch prawdy. Warunek jest taki – jesteśmy wszyscy otwarci na ducha prawdy i ludzie otwarci na ducha prawdy otwierają się wzajemnie na siebie. W ten sposób tworzymy środowisko, które razem może otwierać się bardzo skutecznie na pana Boga. To oczywiście brzmi bardzo ogólnie, bo o szczegółowych propozycjach najzwyczajniej w świecie nie mogę mówić. Po wakacjach pragnę odwiedzić wszystkie dekanaty, żeby spotkać się ze świeckimi, z kapłanami. Posłuchamy się wzajemnie i myślę, że to pozwoli zmienić te rozmowy na bardzo konkretne inicjatywy.



Jak nowy biskup chce odpowiedzieć na coraz mniejszą liczbę święceń kapłańskich? – Sam myślałem, dlaczego w ogóle jestem księdzem. Na pewno spotkałem kilku kapłanów, którzy rzeczywiście poruszyli moje serce, bo byli prawdziwi, autentyczni, czyści i transparentni. Oni mnie przekonali, że kapłaństwo to jest to. Myślę, że my musimy podejmować takie inicjatywy, żeby młodzi ludzie widzieli kapłanów otwartych, którzy naprawdę wkładają serce w duszpasterstwo, naprawdę chcą ich słuchać, że to nie jest żadna gra, że to nie jest żadna manipulacja. Tego mają poza kościołem aż nadto, zwłaszcza w świecie wirtualnym. To jest ten sposób, żeby przekonać, że naprawdę mogę być człowiekiem twórczym, radosnym, normalnym i mogę być kapłanem w tych realiach. Tylko muszą kogoś takiego spotkać.



Więcej w rozmowie Adriany Andrzejewskiej-Kuras z biskupem toruńskim Arkadiuszem Okrojem.



Ingres, czyli uroczyste objęcie władzy przez biskupa, nastąpi podczas mszy świętej. Rozpocznie się ona o godz. 17:00 w katedrze św. Janów w Toruniu.