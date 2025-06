Ingres bp. Arkadiusza Okroja do toruńskiej katedry. „Chcę, by był to Kościół ciągłej formacji”

2025-06-07, 10:45 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Biskup Arkadiusz Okroj podczas swojego ingresu do Bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu/fot. Mikołaj Kuras/PAP

– Obejmując odpowiedzialność za kościół diecezjalny, trzeba zaufać Bogu i wpatrywać się w serce Jezusa – powiedział nowy biskup diecezji toruńskiej Arkadiusz Okroj podczas ingresu. W piątkowych uroczystościach uczestniczyło kilkuset kapłanów, osoby konsekrowane i wierni.

Kanclerz kurii toruńskiej odczytał bullę nominacyjną papieża, a następnie przekazał nowemu biskupowi toruńskiemu pastorał – symbol władzy pasterskiej w diecezji. Przedstawiciele różnych stanów złożyli nowemu biskupowi homagium, jako wyraz czci i gotowości do współpracy w ewangelizacji.



Zaufanie, a nie lęk

Podczas homilii bo Okroj mówił o lękach związanych z nowymi wyzwaniami. - Podczas modlitwy uświadomiłem (...) sobie jedno, że obawy paraliżujące ducha nie pochodzą od Boga, a podejmując odpowiedzialność za Kościół diecezjalny, nie można rozpoczynać od kontemplacji swoich słabości i ograniczeń, ale zaufać Bogu i wpatrywać się w serce Jezusa i pokochać ten Kościół, tak jak On go kocha - powiedział.



– Ewangelia dzisiejsza mówi: nie patrz na problemy, bo one same się tobie ukażą, ale patrz na miłość Jezusa, który pomoże ci budować ten Kościół. Patrz, jak piękny Kościół ci powierzam, nie możesz go nie ukochać – dodał bp Okroj.



Mówił także o swoich pragnieniach dotyczących Kościoła toruńskiego. – Kiedy otworzę się na Boga, na Jego prawdę, to sam stanę się głosem katolickim, który idąc, głosi Ewangelię. Pragnę, by diecezja toruńska była Kościołem uczniów, którzy idąc, będą świadkami Ewangelii. Chcę, by był to Kościół ciągłej formacji – dodał. – Mamy tworzyć Kościół ludzi, którym przyświecają te same ideały, którzy służą sobie nawzajem – dodał.



„Kościół nieustającej pomocy”

Jako wzory stawiał patronów: bł. Stefana Frelichowskiego i Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, „która staje się przewodniczką i jest formatorką naszych serc”. – Ona nie ogranicza się do zaspokajania potrzeb, Ona nie chce nas wyręczać. Ona chce, by Kościół toruński był Kościołem nieustającej pomocy, ożywianym zasadą pomocniczości – mówił.



– Trzeba budować w parafiach kulturę zaufania, zachęcać do rozwoju talentów. Duchowni nie powinni wyręczać świeckich, ale ich inspirować, dodawać im odwagi do podejmowania nowych inicjatyw. Tak buduje się Kościół żywy, odpowiedzialny Kościół nieustającej pomocy – wskazał biskup toruński.



Nawiązał też do zasług torunianina Mikołaja Kopernika – podobnie, jak on dokonał przewrotu w spojrzeniu na świat, tak i przewrotu potrzeba w Kościele. – Nikt z nas sam nie da rady, ale w Kościele nieustającej pomocy możemy stworzyć program duszpasterski, którego istotą będzie to, że wszyscy razem nie będziemy krążyć wokół siebie, błąkać się wokół spraw nieistotnych, ale będziemy krążyć wokół Słońca, wokół Jezusa zmartwychwstałego – powiedział.



Dewiza: Idąc, przepowiadajcie Ewangelię

Dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Arkadiusz Okroj został mianowany biskupem toruńskim 5 kwietnia 2025 roku. Bp Okroj został następcą obecnego arcybiskupa Wiesława Śmigla, który został mianowany 13 września 2024 r. metropolitą szczecińsko-kamieńskim.



Ingres poprzedził obrzęd kanonicznego objęcia diecezji w środę, 4 czerwca o godz. 19.00, podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wydarzeniu następnie towarzyszyło czuwanie modlitewne.



Nowy biskup toruński ma 58 lat. Jest doktorem teologii duchowości. Biskupem jest od sześciu lat. W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję członka Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jednocześnie wchodzi w skład Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.



Jego dewizą biskupią są słowa: „Euntes Evangelium Praedicate” (Idąc, przepowiadajcie Ewangelię).



Arkadiusz Okroj ukończył szkołę podstawową w Chmielnie. Maturę zdał w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach, gdzie uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Następnie podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. Przez pięć lat był wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Drzycimiu, a później w parafii pw. św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej. Następnie podjął studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie jako ojciec duchowny i wykładowca. Opiekował się również wieloma wspólnotami i grupami kleryckimi. Od 2010 r. był proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie, a od 12 lutego 2019 r. pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej.