Zespoły ludowe zaprezentują się przy katedrze. II Bydgoski Jarmark Biskupi

2025-07-06, 09:31 Jolanta Fischer/Magda Jasińska/Redakcja

Tak było na I Bydgoskim Jarmarku Biskupim, w 2024 roku/fot. Agata Raczek, archiwum ks. Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Diecezja bydgoska zaprasza na II Jarmark Biskupi. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę (6 lipca) przy katedrze. W programie m.in. uroczysty korowód, prezentacja regionalnych potraw, rękodzieła artystycznego i występy zespołów ludowych.

Podczas Mszy św. o 12:30 pod przewodnictwem ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka wierni będą dziękować za kulturę ludową regionu i modlić się za osoby, które ją pielęgnują.



– Chodzi o to, by kultywować tradycję, podtrzymywać tożsamość, ale też otworzyć się na drugiego człowieka i spotkanie z nim – mówi ks. Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej. – Kościół od zawsze był mecenasem różnych dobrych wydarzeń: i muzyki, i sztuki. Będzie cały wachlarz zarówno duchowych przeżyć, jak i kulturalnych, gastronomicznych. Będzie można zasilić Warsztat Terapii Zajęciowej, bo będzie również rękodzieło z Warsztatów i, myślę – wiele ciekawych atrakcji. Zostawmy odrobinę tajemnicy – dodaje.



Po Mszy św., ok. godz. 14:00, z katedry wyruszy korowód z muzyką. Jarmark będzie odbywał się przy katedrze bydgoskiej. W programie prezentacja potraw kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i rękodzieła artystycznego. Wydarzenie potrwa do godz. 18:00.