Parafia w Kłobce ma już 700 lat! Tablica ku czci Narcyza Celińskiego odsłonięta

Parafia pod wezwaniem świętego Prokopa w Kłóbce jest jedną z najstarszych w naszym regionie. Pierwsze wzmianki sugerują, że powstała już w XII wieku. Na podstawie dokumentów udało się badaczom oszacować jej wiek na przynajmniej 700 lat. Z okazji jubileuszu została odprawiona uroczysta msza święta, były też salwy z armat i wykłady przypominające historię parafia. – Emocje wielkie i trema, bo jest świadomość, że ma się bagaż tego czasu, który za nami, a jednocześnie pełne ufności spojrzenie w przyszłość – i wdzięczność wobec Pana Boga i ludzi – mówi ks. Leszek Buczkowski, proboszcz parafii pw. św. Prokopa w Kłobce. – Skoro 700 lat parafia wytrwała w wierności – poprzez św. Prokopa – Panu Bogu, to myślę, że i ta wierność Panu Bogu będzie dalej obecna – dodał. Uroczystość jubileuszu 700-lecia parafii połączona była ze wspomnieniem znakomitego kłóbskiego parafianina – ochrzczonego w tym właśnie kościele Narcyza Celińskiego. To organizator i dowódca Powstania Zabajkalskiego – zrywu polskich zesłańców po Powstaniu Styczniowym, którzy postanowili zbrojnie przebić się spod Irkucka do Chin. Nie udało się. Sam Celiński został stracony. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę, wmurowaną w gmach kościoła, poświęconą jego pamięci. Więcej poniżej.

