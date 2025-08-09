Mężczyzna spadł z drabiny w Chełmnie. Został zabrany do szpitala przez śmigłowiec LPR

2025-08-09, 16:40 Agata Raczek/Redakcja

Strażacy z Chełmna otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który spadł z drabiny przy ul. Łunawskiej/Fot. Archiwum

Groźny wypadek w Chełmnie. Około 60-letni mężczyzna spadł z drabiny. Do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który lądował na terenie dworca autobusowego.

– O godzinie 13:10 wpłynęła do nas informacja o upadku mężczyzny z drabiny przy ulicy Łunawskiej w Chełmnie. Zadysponowaliśmy dwa zastępy JRG Chełmno. Zastaliśmy na miejscu zespół pogotowia ratunkowego, który udzielał pomocy poszkodowanemu. W trakcie działań zapadła decyzja o konieczności zadysponowania śmigłowca LPR, który lądował na dworcu autobusowym w Chełmnie, gdzie również zabezpieczyliśmy miejsce. Z informacji, które posiadamy, nieprzytomny mężczyzna został zabrany do szpitala – informował kpt. Kasper Korczak, rzecznik KP PSP Chełmno.