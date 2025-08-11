Premier w zakładach Nitro-Chem: Bydgoska firma kluczowa w produkcji dla polskiej armii!

2025-08-11, 12:45 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Premier Donald Tusk (z prawej) i wiceszef MON Cezary Tomczyk podczas konferencji prasowej w ramach wizyty w Zakładach Chemicznych Nitro-Chem w Bydgoszczy/fot. Mikołaj Kuras, PAP

- Chcemy odzyskać pełną suwerenność związaną z produkcją dla polskiej armii - mówił w zakładach Nitro-Chem premier Donald Tusk. Bydgoska firma jest liderem w dostawach materiałów wybuchowych i amunicji.

Premier odwiedził w poniedziałek Zakłady Chemiczne Nitro-Chem w Bydgoszczy. Jak mówił, w grudniu 2023 r. po powołaniu jego gabinetu, pocisków 155 mm produkowano w Polsce około 5 tys. zł rocznie. - Więcej jednego dnia zużywa się dzisiaj na froncie rosyjsko-ukraińskim - podkreślał. - W tym roku osiągniemy blisko 30 tys., a zamiarem ambitnym i bardzo realistycznym jest też to, że w perspektywie kolejnych dwóch lat osiągniemy pułap blisko 200 tys. rocznie - powiedział premier.



Donald Tusk dodał też, że jako premier zastał „dramatyczne proporcje” w wydawaniu pieniędzy na obronność na korzyść zagranicznych dostawców. - Chcielibyśmy, aby to wszystko, co jest możliwe do wyprodukowania w Polsce, było nie tylko produkowane, ale też zamawiane przez polskie wojsko, przez Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie tutaj w polskich firmach - zaznaczył.



Towarzyszący premierowi wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział, że rząd chce zrobić wszystko, aby zamówienia związane z przemysłem zbrojeniowym były realizowane właśnie w Polsce. - Do końca roku powstaną trzy nowe fabryki amunicji. Bydgoszcz jest centrum procesu zwiększania naszych zdolności w tej dziedzinie - mówił wiceminister. Podkreślił, że amunicja 155 mm powinna być jednym z polskich towarów eksportowych. - Tylko w zakładach Nitro-Chem inwestycje w najbliższych miesiącach wyniosą ponad 100 mln zł. Powstaną tu trzy nowoczesne linie do elaboracji, czyli wypełnienia korpusów 155 milimetrów, ale także 120 milimetrów - dodał wiceszef MON.



Bydgoski Nitro-Chem jest europejskim liderem w produkcji trotylu oraz w dostawach materiałów wybuchowych i amunicji. W maju 2025 r. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z bydgoskimi zakładami umowę na realizację zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP. Nitro-Chem to spółka z ponad 75-letnim doświadczeniem, obecna na ponad 30 rynkach świata, odgrywająca strategiczną rolę w polskim przemyśle obronnym.