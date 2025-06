Nitro-Chem wręczył stypendia dla najlepszych uczniów bydgoskiego „Chemika” [zdjęcia]

2025-06-27, 12:52 Redakcja

Nitro-Chem wręczył najlepszym uczniom stypendia o wysokości trzech tysięcy złotych/fot: Nitro-Chem S.A.

Bydgoskie Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” doceniły zaangażowanie i osiągnięcia uczniów klas patronackich o profilu technik analityk. 27 czerwca, w piątek w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów mijającego roku szkolnego.

Firma jest patronem klas o profilu technik analityk. Stypendia w wysokości trzech tysięcy złotych trafiły do pięciu najlepszych uczniów z każdej klasy objętej patronatem spółki.



– Wierzymy, że inwestowanie w młodzież to inwestowanie w przyszłość. Cieszy nas, że możemy wspierać uczniów, którzy już teraz wykazują się pasją, zaangażowaniem i wysokim poziomem wiedzy. Te stypendia to nie tylko nagroda za ciężką pracę, ale też zachęta do dalszego rozwoju i realizacji marzeń zawodowych – mówił Arkadiusz Miszuk, Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A.



– Dzięki takim inicjatywom, jak klasy patronackie „Nitro-Chem” realnie wpływa na kształcenie przyszłych specjalistów. „Chcemy być blisko młodych ludzi, którzy są ambitni i gotowi do nauki, a te stypendia to nasz sposób na okazanie im uznania i motywację do dalszego działania” – dodaje Karol Przybyszewski – Członek Zarządu w Zakładach Chemicznych „Nitro-Chem” S.A.



Uroczystość wręczenia stypendiów była okazją do podsumowania współpracy pomiędzy szkołą a spółką oraz do podkreślenia roli edukacji technicznej w rozwoju nowoczesnego przemysłu.



Nitro-Chem podkreślił, że rozwija kompetencje zawodowe młodzieży na wiele sposobów. W maju podpisano umowę o współpracy z Politechniką Bydgoską, która obejmuje m.in. wspólne projekty badawcze, możliwość odbywania praktyk i staży dla studentów oraz rozwój programów kształcenia dopasowanych do realnych potrzeb przemysłu.



Dzięki takim działaniom „Nitro-Chem” nie tylko wspiera młodzież, ale także aktywnie przyczynia się do rozwoju kompetencji technicznych młodych ludzi w regionie kujawsko-pomorskim, budując pomost między nauką a przemysłem – dodano w komunikacie.