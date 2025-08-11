Premier Donald Tusk przyjedzie dziś do Bydgoszczy. Odwiedzi zakłady „Nitro-Chem”

2025-08-11, 08:21  Redakcja
Premier Donald Tusk/fot. Piotr Matuszewicz, PAP

Premier Donald Tusk/fot. Piotr Matuszewicz, PAP

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że w poniedziałek (11 sierpnia), premier Donald Tusk odwiedzi Zakłady Chemiczne Nitro-Chem w Bydgoszczy.

W programie wizyty znajdzie się: konferencja prasowa szefa rządu oraz wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Po niej zaplanowano pokaz amunicji.

Bydgoski Nitro-Chem jest europejskim liderem w produkcji trotylu oraz w dostawach materiałów wybuchowych i amunicji. W maju 2025 r. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z bydgoskimi zakładami umowę na realizację zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP. Nitro-Chem to spółka z ponad 75-letnim doświadczeniem, obecna na ponad 30 rynkach świata, odgrywająca strategiczną rolę w polskim przemyśle obronnym.

Bydgoszcz

Region

Premier w zakładach Nitro-Chem: Bydgoska firma kluczowa w produkcji dla polskiej armii

Premier w zakładach Nitro-Chem: Bydgoska firma kluczowa w produkcji dla polskiej armii!

2025-08-11, 12:45
Pijany kierowca podjechał skodą pod sklep. Kobieta natychmiast zadzwoniła na policję

Pijany kierowca podjechał skodą pod sklep. Kobieta natychmiast zadzwoniła na policję

2025-08-11, 11:22
Potrzebują więcej zapasów krwi Specjalny apel przed długim sierpniowym weekendem

Potrzebują więcej zapasów krwi! Specjalny apel przed długim sierpniowym weekendem

2025-08-11, 10:31
Akwedukt, głaz w środku lasu i wąwóz Goły Jon. PR PiK odwiedza Wdecki Park Krajobrazowy [zdjęcia]

Akwedukt, głaz w środku lasu i wąwóz Goły Jon. PR PiK odwiedza Wdecki Park Krajobrazowy [zdjęcia]

2025-08-11, 09:06
Do końca sierpnia niebo zaprasza na pokazy. Atrakcją są roje meteorów, czyli Perseidy

Do końca sierpnia niebo zaprasza na pokazy. Atrakcją są roje meteorów, czyli Perseidy

2025-08-11, 07:55
Przyprawiły, zrolowały i dusiły na wolnym ogniu. Biała dama z gęsi wygrała Bitwę Regionów [zdjęcia]

Przyprawiły, zrolowały i dusiły na wolnym ogniu. Biała dama z gęsi wygrała Bitwę Regionów [zdjęcia]

2025-08-11, 07:00
Biegł tak długo, aż wyeliminował pozostałych zawodników. Nocna rywalizacja w Bydgoszczy

Biegł tak długo, aż wyeliminował pozostałych zawodników. Nocna rywalizacja w Bydgoszczy

2025-08-10, 19:30
Dwunastolatka zareagowała na kryzys psychiczny innego dziecka. Zaczęło się od rozmowy na chacie

Dwunastolatka zareagowała na kryzys psychiczny innego dziecka. Zaczęło się od rozmowy na chacie

2025-08-10, 18:08
Budynek zdewastowany Po kolizji pod Grudziądzem ciągnik wbił się w dom [zdjęcia]

Budynek zdewastowany! Po kolizji pod Grudziądzem ciągnik wbił się w dom [zdjęcia]

2025-08-10, 15:02

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę