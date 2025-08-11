Premier Donald Tusk przyjedzie dziś do Bydgoszczy. Odwiedzi zakłady „Nitro-Chem”

2025-08-11, 08:21 Redakcja

Premier Donald Tusk/fot. Piotr Matuszewicz, PAP

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że w poniedziałek (11 sierpnia), premier Donald Tusk odwiedzi Zakłady Chemiczne Nitro-Chem w Bydgoszczy.

W programie wizyty znajdzie się: konferencja prasowa szefa rządu oraz wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Po niej zaplanowano pokaz amunicji.



Bydgoski Nitro-Chem jest europejskim liderem w produkcji trotylu oraz w dostawach materiałów wybuchowych i amunicji. W maju 2025 r. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z bydgoskimi zakładami umowę na realizację zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP. Nitro-Chem to spółka z ponad 75-letnim doświadczeniem, obecna na ponad 30 rynkach świata, odgrywająca strategiczną rolę w polskim przemyśle obronnym.