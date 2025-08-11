Potrzebują więcej zapasów krwi! Specjalny apel przed długim sierpniowym weekendem

Kilka dni wolnych to wyzwanie dla Centrum Krwiodawstwa. Apeluje do krwiodawców, aby podzielili się „darem życia" przed długim weekendem albo zaraz po nim.
- To dla nas wyzwanie, ponieważ spodziewamy się, że w te dni - zwłaszcza w środę - wielu dawców będzie chciało oddać krew, by skorzystać z przywileju dwóch dni wolnego – mówi Krzysztof Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. - Ale dużym wyzwaniem jest też zachęcanie ludzi do oddawania krwi po długim weekendzie, czy też w jego trakcie, bo w sobotę - jak w każdą - jesteśmy otwarci. Długie weekendy charakteryzują się też większym zapotrzebowaniem szpitali na składniki krwi, zwłaszcza jeśli chodzi o płytki krwi, które charakteryzują się bardzo krótkim, bo zaledwie 7-dniowym terminem przydatności do wykorzystania.
Aktualnie bardzo potrzebna jest krew grup: 0 Rh- i A Rh-. Krew można w naszym regionie oddać codziennie w siedzibie Centrum w Bydgoszczy oraz oddziałach terenowych w Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu, Grudziądzu i Brodnicy. W innych miejscowościach naszego regionu wyznaczone są specjalne dni, organizowane są też akcje wyjazdowe podczas których można oddać krew w krwiobusie. W najbliższych dniach odbędą się one 12 sierpnia w Chełmnie, Lipnie, Rypinie oraz 13 sierpnia w Barcinie i Wąbrzeźnie.
Mówi Krzysztof Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę