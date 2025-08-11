Potrzebują więcej zapasów krwi! Specjalny apel przed długim sierpniowym weekendem

2025-08-11, 10:31 Maciej Wilkowski/Redakcja

Akcja oddawania krwi w Bydgoszczy/fot. Archiwum

Kilka dni wolnych to wyzwanie dla Centrum Krwiodawstwa. Apeluje do krwiodawców, aby podzielili się „darem życia" przed długim weekendem albo zaraz po nim.

- To dla nas wyzwanie, ponieważ spodziewamy się, że w te dni - zwłaszcza w środę - wielu dawców będzie chciało oddać krew, by skorzystać z przywileju dwóch dni wolnego – mówi Krzysztof Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. - Ale dużym wyzwaniem jest też zachęcanie ludzi do oddawania krwi po długim weekendzie, czy też w jego trakcie, bo w sobotę - jak w każdą - jesteśmy otwarci. Długie weekendy charakteryzują się też większym zapotrzebowaniem szpitali na składniki krwi, zwłaszcza jeśli chodzi o płytki krwi, które charakteryzują się bardzo krótkim, bo zaledwie 7-dniowym terminem przydatności do wykorzystania.



Aktualnie bardzo potrzebna jest krew grup: 0 Rh- i A Rh-. Krew można w naszym regionie oddać codziennie w siedzibie Centrum w Bydgoszczy oraz oddziałach terenowych w Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu, Grudziądzu i Brodnicy. W innych miejscowościach naszego regionu wyznaczone są specjalne dni, organizowane są też akcje wyjazdowe podczas których można oddać krew w krwiobusie. W najbliższych dniach odbędą się one 12 sierpnia w Chełmnie, Lipnie, Rypinie oraz 13 sierpnia w Barcinie i Wąbrzeźnie.

