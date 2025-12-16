Toruń przygotowuje się do sylwestra z Polsatem. Prezydent: Najważniejsze, żeby było bezpiecznie

2025-12-16, 21:07 Monika Kaczyńska/Redakcja

Jedną z gwiazd nocy sywestrowej w Toruniu ma być zespół Modern Talking&Band/fot. CHR!S, Wikipedia

- Bezpieczeństwo to priorytet - podkreślano podczas konferencji zapowiadającej tegorocznego sylwestra w Toruniu. Po raz drugi w mieście odbędzie się „Sylwestrowa Moc Przebojów z Telewizją Polsat".

W strefie przeznaczonej dla publiczności będzie mogło przebywać do 10 tys. osób. Prezydent Torunia ma nadzieję, że mieszkańcy i turyści będą bawić się bezpiecznie.



- Najważniejsze są dla nas kwestie bezpieczeństwa. Posiłkowaliśmy się doświadczeniami z zeszłego roku, ale nie idziemy na skróty – mówił Paweł Gulewski. - Analizujemy wszystkie słabe strony, wyciągamy wnioski i budujemy cały schemat postępowania razem z przedstawicielami działów, wydziałów oraz jednostek Urzędu Miasta Torunia, przedstawicieli służb mundurowych, policji, straży miejskiej, ale także straży pożarnej. Mamy też partnerów w żandarmerii wojskowej oraz medyków i pracowników szpitala miejskiego. Wszystko po to, żeby przybywający do Torunia na „Sylwestrową Moc Przebojów" oraz sami torunianie bawili się dobrze i bezpiecznie - podkreślił.



Od 8 grudnia trwa już budowa całej infrastruktury festiwalowej. W ubiegłym roku na toruńskiej Starówce w sylwestra bawiło się kilkanaście tysięcy osób. Relację w telewizji Polsat oglądało średnio ponad 3 mln widzów. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 3,2 mln zł.



KTO WYSTĄPI W TORUNIU?

Na scenie na Rynku Staromiejskim w Toruniu zaśpiewają m.in. Edyta Górniak, Beata i Bajm, Lady Pank, Urszula, Perfect i Łukasz Drapała, Majka Jeżowska, Julia Żugaj, Enej, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Sławomir i Kajra, Thomas Anders from Modern Talking&Band, Alicja Majewska, BIG CYC, Golec uOrkiestra, Lady Pank, Skolim i Smolasty.