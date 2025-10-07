Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie w Toruniu. Miasto znów przywita Nowy Rok z telewizją

2025-10-07, 17:04 Redakcja

Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie w Toruniu/fot. torun.pl

„We współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego i telewizją Polsat, po raz drugi przywitamy Nowy Rok w sercu naszego miasta" - zapowiada na swojej stronie toruński ratusz

„Toruń, ze swoją niepowtarzalną atmosferą, po raz kolejny stanie się muzyczną stolicą Polski. Na scenie ustawionej na toruńskim Rynku Staromiejskim wystąpi rekordowa liczba artystów. Takiej plejady gwiazd w historii "Sylwestrowej Mocy Przebojów" jeszcze nie było! Widzowie zobaczą najgorętsze nazwiska polskiej estrady, świętujące jubileusze i wielkie powroty. Zabrzmią przeboje mijającego roku, klasyki wszech czasów, rytmy latynoskie, popowe hity i rockowe hymny – wszystko w wykonaniu prawdziwych gigantów sceny." - zawiadamiają urzędnicy.



„Transmisja na antenie Polsatu pozwoli, by Toruń podziwiali nie tylko mieszkańcy regionu, ale także widzowie z całej Polski i Polonia na całym świecie. Według ubiegłorocznych danych, ekwiwalent reklamowy wydarzenia przekroczył 24 miliony złotych, co potwierdza, że udział w organizacji Sylwestra z Polsatem to jedna z najskuteczniejszych form promocji regionu w kraju." - przekonuje Toruń.