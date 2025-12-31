Bawmy się tak, by nie trafić na SOR. Przestrzegajmy zasad, żeby nie płacić mandatów

2025-12-31, 17:03 Damian Klich/Monika Kaczyńska/Redakcja

Pamiętajmy o bezpiecznej i legalnej zabawie w sylwestra/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Na razie jeszcze na SOR-ach jest względny spokój, ale to cisza przed burzą. Jak wygląda noc sylwestrowa na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym? Pamiętajmy też o legalnym korzystaniu z pirotechniki.

Połamani pod wpływem alkoholu i urwane palce po fajerwerkach - noc sylwestrowa na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym to trudny dyżur. - Nasz szpital jest przygotowany jak codziennie - mówi Maciej Chudaś, kierownik SOR Szpitala Jurasza w Bydgoszczy. - Specjalnych przygotowań nie mamy, nie mamy też zwiększonej obsady medycznej - dodaje.



Maciej Chudaś spodziewa się jednak większej liczby pacjentów po sylwestrowym świętowaniu. - Na pewno więcej będzie pacjentów w stanie upojenia alkoholowego, natomiast z pewnością będzie też paru takich, którzy ulegli wypadkowi przy materiałach wybuchowych - mówi kierownik SOR Szpitala Jurasza w Bydgoszczy.



Dotkliwe kary za nieprzestrzeganie zasad używania i sprzedaży pirotechniki

Służby przypominają, że 31 grudnia i 1 stycznia są jedynymi dniami w roku, kiedy można legalnie używać petard i fajerwerków. Wyjątkiem jest Bydgoszcz, w której z pirotechniki można było korzystać już wczoraj (30 grudnia). Rzecznik toruńskiej Straży Miejskiej Jarosław Paralusz przypomina, że za nieprzestrzeganie zasad grożą kary. - Można liczyć się z konsekwencjami prawnymi, z interwencją straży miejskiej, postępowaniem mandatowym, ewentualnie skierowaniem wniosku karnego do sądu. Grozi mandat do 500 zł - przestrzega.



Rzecznik Straży Miejskiej w Toruniu przypomina również, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 lat jest przestępstwem. - Prowadziliśmy kontrole punktów sprzedaży na terenie Torunia. Udało nam się w znacznym stopniu wyeliminować sprzedaż tych materiałów osobom nieletnim - mówi Jarosław Paralusz.



Fajerwerki należy kupować wyłącznie w autoryzowanych miejscach, powinny zawierać instrukcję w języku polskim, do której należy się ściśle stosować.