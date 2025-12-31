Sylwester z Polskim Radiem PiK. Bawcie się z nami! [wideo]

2025-12-31, 14:10 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Sylwester z Polskim Radiem PiK/fot. Tomasz Bielicki

Polskie Radio PiK niebawem rozpocznie odliczanie do nowego, 2026 roku. Zaczynamy tuż po 17:00. Zapraszają prowadzący: Ewa Dąbrowska, Dariusz Gross, Tomasz Kaźmierski i Adam Droździk.

Najpierw zapraszamy na „Sylwestrową rozgrzewkę", która potrwa do godz. 20:00. Ewa Dąbrowska i Dariusz Gross zagrają największe hity taneczne i dyskotekowe. Później, do godz. 23:00 ugości Was Tomasz Kaźmierski. Po nim nasz radiowy ster przejmie Adam Droździk, który zostanie do godz. 2:00 i przywita z naszymi Słuchaczami Nowy Rok!



Tymczasem, postanowiliśmy zapytać mieszkańców Bydgoszczy, jak minął im 2025 rok. - Spełniłem kilka marzeń, pojechałem do Francji - usłyszeliśmy od jednego z nich. - Zaczęłam spełniać marzenia, założyłam sklep, napisałam książki - chwaliła się spacerowiczka.



Więcej w sondzie przeprowadzonej przez Bartosza Nawrockiego.