Sylwester z Polskim Radiem PiK. Bawcie się z nami! [wideo]
Polskie Radio PiK niebawem rozpocznie odliczanie do nowego, 2026 roku. Zaczynamy tuż po 17:00. Zapraszają prowadzący: Ewa Dąbrowska, Dariusz Gross, Tomasz Kaźmierski i Adam Droździk.
Najpierw zapraszamy na „Sylwestrową rozgrzewkę", która potrwa do godz. 20:00. Ewa Dąbrowska i Dariusz Gross zagrają największe hity taneczne i dyskotekowe. Później, do godz. 23:00 ugości Was Tomasz Kaźmierski. Po nim nasz radiowy ster przejmie Adam Droździk, który zostanie do godz. 2:00 i przywita z naszymi Słuchaczami Nowy Rok!
Tymczasem, postanowiliśmy zapytać mieszkańców Bydgoszczy, jak minął im 2025 rok. - Spełniłem kilka marzeń, pojechałem do Francji - usłyszeliśmy od jednego z nich. - Zaczęłam spełniać marzenia, założyłam sklep, napisałam książki - chwaliła się spacerowiczka.
Więcej w sondzie przeprowadzonej przez Bartosza Nawrockiego.