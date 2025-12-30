Palił w piecu zużytym olejem silnikowym. Interwencja Straży Miejskiej na Szwederowie [zdjęcia]

2025-12-30, 17:50  Redakcja
Palił zużytym olejem silnikowym i odpadami/fot. Straż Miejska Bydgoszcz

Palił zużytym olejem silnikowym i odpadami/fot. Straż Miejska Bydgoszcz

W poniedziałek, z komina budynku na bydgoskim Szwederowowie wydobywał się czarny śmierdzący dym. Mieszkańcy zaalarmowali Ekopatrol. Finał? Dwa mandaty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli strażnicy ujawnili wykorzystywanie do ogrzewania pomieszczeń zużytego oleju silnikowego, który jest odpadem niebezpiecznym.
Olej spalany był w dostosowanym do tego rodzaju paliwa kotle grzewczym z zamontowanym bocznym zasobnikiem, w którym znajdował się zużyty olej silnikowy z naprawianych pojazdów oraz okresowych wymian oleju.

Ponadto w nagrzewnicy spalane były odpady komunalne tj. płyty OSB, malowane drewno oraz deski o wilgotności 46,8%, które były polane zużytym olejem silnikowym. Za spalanie odpadów właściciel został ukarany najwyższym możliwym mandatem za ten czyn w wysokości 500 zł. Dodatkowo za popełnione wykroczenie polegające na spalaniu biomasy (drewna) o wilgotności przekraczającej 20% sprawca został ukarany mandatem w wysokości 200 zł.

Na polecenie strażników piec został wyłączony. Co ciekawe, okazało się, że warsztat posiada stosowną umowę na odbiór zużytego oleju silnikowego z firmą zajmującą się jego utylizacją.

Podobna interwencja była 17 listopada na Osowej Górze. Zużyty olej wykorzystywano do ogrzewania warsztatu samochodowego.

Bydgoszcz
Palił zużytym olejem silnikowym i odpadami/fot. Straż Miejska Bydgoszcz Palił zużytym olejem silnikowym i odpadami/fot. Straż Miejska Bydgoszcz Palił zużytym olejem silnikowym i odpadami/fot. Straż Miejska Bydgoszcz

Region

Protest w Gniewkowie. Ludzie stanęli w obronie zwolnionej szefowej MGOPS [zdjęcia]

Protest w Gniewkowie. Ludzie stanęli w obronie zwolnionej szefowej MGOPS [zdjęcia]

2025-12-30, 19:16
Pożar domu w Górznie. W pogorzelisku strażacy znaleźli zwęglone zwłoki

Pożar domu w Górznie. W pogorzelisku strażacy znaleźli zwęglone zwłoki

2025-12-30, 19:04
Osoby, które chcą założyć własny biznes mogą liczyć na wsparcie ekspertów

Osoby, które chcą założyć własny biznes mogą liczyć na wsparcie ekspertów

2025-12-30, 18:30
Nowości na kujawsko-pomorskiej mapie Jedne nazwy miejscowości się zmieniają, inne znikają

Nowości na kujawsko-pomorskiej mapie! Jedne nazwy miejscowości się zmieniają, inne znikają

2025-12-30, 17:10
Śnieżne zawieje, zamiecie i oblodzenie w regionie Aktualne ostrzeżenie dla Pomorza i Kujaw

Śnieżne zawieje, zamiecie i oblodzenie w regionie! Aktualne ostrzeżenie dla Pomorza i Kujaw

2025-12-30, 17:04
Rada Miejska Włocławka przyjęła strategię mieszkaniową miasta do 2030 roku

Rada Miejska Włocławka przyjęła strategię mieszkaniową miasta do 2030 roku

2025-12-30, 16:30
Już po raz 13. ulicami Bydgoszczy przejdzie Orszak Trzech Króli. Znamy szczegóły

Już po raz 13. ulicami Bydgoszczy przejdzie Orszak Trzech Króli. Znamy szczegóły

2025-12-30, 13:56
Uwaga Zablokowano ruch tramwajowy przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońska i 19 Marca [AKTUALIZACJA, zdjęcia]

Uwaga! Zablokowano ruch tramwajowy przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońska i 19 Marca [AKTUALIZACJA, zdjęcia]

2025-12-30, 13:03
300 rolników protestuje w powiecie grudziądzkim przeciwko umowie z Mercosur [wideo zdjęcia]

300 rolników protestuje w powiecie grudziądzkim przeciwko umowie z Mercosur [wideo + zdjęcia]

2025-12-30, 11:55

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę