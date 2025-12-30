Palił w piecu zużytym olejem silnikowym. Interwencja Straży Miejskiej na Szwederowie [zdjęcia]

2025-12-30, 17:50 Redakcja

Palił zużytym olejem silnikowym i odpadami/fot. Straż Miejska Bydgoszcz

W poniedziałek, z komina budynku na bydgoskim Szwederowowie wydobywał się czarny śmierdzący dym. Mieszkańcy zaalarmowali Ekopatrol. Finał? Dwa mandaty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli strażnicy ujawnili wykorzystywanie do ogrzewania pomieszczeń zużytego oleju silnikowego, który jest odpadem niebezpiecznym.

Olej spalany był w dostosowanym do tego rodzaju paliwa kotle grzewczym z zamontowanym bocznym zasobnikiem, w którym znajdował się zużyty olej silnikowy z naprawianych pojazdów oraz okresowych wymian oleju.



Ponadto w nagrzewnicy spalane były odpady komunalne tj. płyty OSB, malowane drewno oraz deski o wilgotności 46,8%, które były polane zużytym olejem silnikowym. Za spalanie odpadów właściciel został ukarany najwyższym możliwym mandatem za ten czyn w wysokości 500 zł. Dodatkowo za popełnione wykroczenie polegające na spalaniu biomasy (drewna) o wilgotności przekraczającej 20% sprawca został ukarany mandatem w wysokości 200 zł.



Na polecenie strażników piec został wyłączony. Co ciekawe, okazało się, że warsztat posiada stosowną umowę na odbiór zużytego oleju silnikowego z firmą zajmującą się jego utylizacją.



Podobna interwencja była 17 listopada na Osowej Górze. Zużyty olej wykorzystywano do ogrzewania warsztatu samochodowego.